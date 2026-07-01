Criză în Biserica Catolică. Papa Leon „imploră” un grup rebel de catolici să nu hirotonească preoți: „E un păcat de gravitate extremă”

De la alegerea sa, Papa Leon a făcut din promovarea unității Bisericii un obiectiv central. Foto: Getty Images

Biserica Catolică este la un pas distanță de o ruptură majoră. Un grup rebel de catolici tradiționaliști plănuiește să hirotonească patru episcopi fără aprobarea Papei Leon. Suveranul Pontif i-a „implorat” să se răzgândească și i-a avertizat că vor comite un „păcat de o gravitate extremă” dacă merg mai departe, relatează CNN.

La puțin peste un an de la începutul pontificatului său, Leon se confruntă cu prima mare provocare din partea Societății Sfântul Pius al X-lea, un grup care respinge reformele făcute de Biserica Catolică în ultimele decenii, inclusiv oficierea slujbelor în alte limbi decât latina, și care urmează să hirotonească patru episcopi miercuri, la seminarul său din Écône, Elveția.

Papa Leon amenință cu excomunicări

Papa le-a spus că aceste hirotoniri ar constitui un act „schismatic”. Dacă vor merge înainte, noii episcopi vor fi excomunicați, adică excluși oficial de la sacramentele Bisericii.

„Vă implor și vă rog din tot sufletul: vă rog să vă răzgândiți!”, a scris papa într-o scrisoare de ultim moment către societate, cunoscută sub numele de SSPX.

„Mă rog pentru voi, pentru că a rupe veșmântul fără cusătură al lui Cristos este un păcat de o gravitate extremă. Fie ca Domnul să vă lumineze conștiințele și să vă trezească inimile”, a mai scris Suveranul Pontif.

În învățătura catolică, legătura, sau comuniunea, dintre episcopi și papă este o piatră de temelie a unității Bisericii. De la alegerea sa, Papa Leon a făcut din promovarea unității Bisericii un obiectiv central, însă decizia societății de a merge mai departe cu hirotonisirea episcopilor fără consimțământul pontifului va fi considerată o încălcare gravă a dreptului canonic.

În declarațiile sale către jurnaliști din 16 iunie, papa a spus că este deschis dialogului, dar este și conștient de limitele situației în ceea ce privește hirotonirile iminente. „Dacă fac această alegere, îmi pare rău, dar trebuie să mergem mai departe”, a spus el.

Cardinalul Blase Cupich din Chicago, un aliat apropiat al lui Leon, a declarat pentru CNN că „pericolul” constă în „crearea unei structuri paralele în cadrul corpului eclezial al Bisericii”.

El a spus că papa a adresat numeroase invitații societății să își reconsidere planurile.

„Sunt un grup mic, însă abuzează de riturile Bisericii atunci când vine vorba de hirotonirea episcopilor”, a spus cardinalul. „El (Leon) tratează foarte serios această problemă, de aceea a avut mai multe intervenții.”

De ce s-a rupt SSPX de Biserica principală

SSPX are o prezență activă în Statele Unite, cu un sediu în Missouri și un seminar pentru formarea preoților în Dillwyn, Virginia. Unul dintre episcopii care urmează să fie hirotoniți miercuri este părintele Michael Goldade, care conduce acel seminar.

Grupul a fost fondat în 1970 în Elveția de arhiepiscopul Marcel Lefebvre, un prelat francez, dar cinci ani mai târziu a fost suprimat oficial de episcopul de Fribourg. În 1988, grupul a hirotonit patru episcopi fără aprobarea papei, ceea ce a dus la excomunicarea lor.

La originea rupturii față de Biserica principală s-a aflat opoziția lui Lefebvre și a adepților săi față de reformele introduse în anii 1960 de Conciliul Vatican II.

„Lefebvriștii” nu acceptă învățăturile conciliului privind libertatea religioasă, ecumenismul (învățătura despre alte confesiuni creștine și religii) și reformele liturgice ale cultului catolic. Una dintre reformele majore ale conciliului a fost condamnarea tuturor formelor de antisemitism.

Lefebvriștii susțin că trebuie să hirotonească episcopi fără aprobare deoarece Biserica Catolică se află într-o „stare de urgență”, din cauza a ceea ce ei consideră a fi introducerea unor idei liberale și „moderniste”. Grupul crede că trebuie să prioritizeze „mântuirea sufletelor” și a publicat în ultimele zile o „mărturisire de credință catolică” de 28 de pagini pentru a „lumina sufletele în fața erorilor moderne”.

Deși SSPX numără aproximativ 700 de preoți și 600.000 de credincioși la nivel mondial – relativ puțini, având în vedere că Biserica Catolică are 1,4 miliarde de membri și aproximativ 400.000 de preoți – amenințarea la adresa unității este luată în serios de papă.

În ultimele decenii, mai mulți papi au încercat să se împace cu acest grup, iar în 2009 Papa Benedict al XVI-lea a ridicat excomunicările celor patru episcopi hirotoniți în 1988. Totuși, unul dintre acei episcopi, Richard Williamson, a afirmat ulterior în mod fals că naziștii nu au folosit camere de gazare în timpul Holocaustului și a fost ulterior urmărit penal și condamnat de o instanță germană. El a fost ulterior exclus din societate.

Deși papa a făcut apel către societate să nu continue hirotonirea episcopilor, grupul este deja avansat cu pregătirile. A fost creat un site care detaliază patru zile de evenimente în jurul hirotonirilor, inclusiv oferta unei cutii-suvenir de 75 de franci elvețieni cu patru sticle de vin.