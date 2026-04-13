Cum arată 6.800 de kilograme de guacamole. Sute de oameni au încercat să doboare recordul mondial, într-o localitate din Mexic

Publicat la 13:22 13 Apr 2026

Rețeta, făcută cu avocado, roșii, ceapă, lime și coriandru, a fost preparată de sute de persoane. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În Tancítaro, în statul Michoacán din Mexic, sute de participanți au încercat să doboare recordul mondial Guinness preparând cea mai mare cantitate de guacamole făcută vreodată.

Au rezultat 6.800 de kilograme din faimosul fel de mâncare tradițional, relatează La Repubblica.

Rețeta, făcută cu avocado, roșii, ceapă, lime și coriandru, a fost preparată colectiv într-un eveniment care a implicat întreaga comunitate locală.

Tancítaro este cunoscut sub numele de „capitala avocado” datorită producției și exporturilor sale intense, în special către Statele Unite.