De ce Bill Gates renunță la casele din complexul imobiliar Xanadu 2.0, în valoare de 132 de milioane de dolari

Bill Gates a scos la vânzare o proprietate de 4,8 milioane de dolari din cadrul complexului său imobiliar Xanadu 2.0, evaluat la 132 de milioane de dolari, aflat lângă Seattle.FOTO: Colaj foto Hepta/Getty Images

Bill Gates a scos la vânzare o proprietate de 4,8 milioane de dolari din cadrul complexului său imobiliar Xanadu 2.0, evaluat la 132 de milioane de dolari, aflat lângă Seattle.

Cofondatorul Microsoft a scos la vânzare o proprietate „așezată pe una dintre cele mai râvnite pante din Medina”, potrivit anunțului imobiliar: o casă cu patru dormitoare și trei băi, cumpărată de Gates cu 1 milion de dolari în 1995, arată documentele de proprietate consultate de Fortune.

Decizia pare să contrazică ceea ce spunea în urmă cu un an când afirma că nu intenționează să se mute într-o locuință mai mică. „Casa mea din Seattle, recunosc, este uriașă. Surorile mele și-au redus spațiul. Eu nu pot. Îmi plac casele pe care le am”, declara el pentru Times în 2025. „Copiilor le place să se întoarcă acasă, este un lux. Eu nu gătesc, nu-mi fac patul, dar nici nu mă deranjează dacă nu e făcut, nici nu aș observa.”

Casa scoasă acum la vânzare se află chiar lângă reședința principală Xanadu 2.0, un conac pe malul lacului, de aproximativ 6.100 metri pătrați, evaluat ultima dată, în 2025, la 132 de milioane de dolari, potrivit documentelor de proprietate. Proprietatea mai mică, alăturată, are în jur de 260 de metri pătrați și a fost cumpărată printr-o companie pe numele lui Gates, la scurt timp după căsătoria sa cu Melinda French Gates, în 1994.

Cei doi au divorțat în 2021, iar Melinda Gates a vorbit recent în termeni critici despre căsnicia lor, sugerând că legătura lui Gates cu Jeffrey Epstein ar fi fost unul dintre factorii care au contribuit la destrămarea relației. Săptămâna aceasta, ea a declarat pentru NPR că Gates și alte persoane menționate în dosarele Epstein trebuie să răspundă acuzațiilor.

„Orice întrebări au mai rămas fără răspuns … pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț, ei trebuie să răspundă, nu eu. Sunt atât de fericită că am scăpat de toată mizeria aceea”, a spus ea.

Listarea la vânzare arată, totodată, cât de mare e averea lui Gates în cartierul exclusivist de pe dealurile din Medina: reședința principală Xanadu 2.0, terenuri împădurite din jur, plus mai multe case și loturi mai mici care îi asigură intimitate de-a lungul lacului Washington.

Gates a cumpărat terenul pentru Xanadu în 1988 cu doar 2 milioane de dolari, iar apoi a investit aproximativ 63 de milioane în proprietate, care are 24 de băi, dar, surprinzător, doar șapte dormitoare. Într-un interviu acordat Fortune în 2008, Melinda Gates spunea că locuința, a cărei construcție a durat nu mai puțin de șapte ani, a ajuns să fie „visul unui burlac și coșmarul unei mirese”. Conacul include mai multe garaje, o cameră cu trambulină, o piscină interioară, cinema cu aparat de popcorn și nenumărate sisteme software și ecrane high-tech.

Chiar și după ce a vândut în 2024 o altă proprietate din apropiere, listată inițial la aproape 4,9 milioane de dolari, Gates rămâne unul dintre cei mai importanți proprietari din zonă.

Grupul de proprietăți din Medina este doar o parte dintr-un portofoliu uriaș de terenuri și imobiliare. Documente publice și estimări din imobiliare arată că entități asociate lui Gates controlează acum aproximativ 275.000 de acri în cel puțin 17 state, ceea ce îl face unul dintre cei mai mari proprietari privați de teren agricol din SUA.

Pe segmentul rezidențial, proprietățile lui Gates includ Xanadu 2.0 și casele adiacente din Washington, un conac pe malul oceanului de 43 de milioane de dolari în Del Mar, California, o fermă ecvestră de 18 milioane în Rancho Santa Fe, un teren de golf de 12,5 milioane în Indian Wells și proprietăți pentru cai, în valoare totală de 38 de milioane, în Wellington, Florida, printre altele.