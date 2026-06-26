De ce francezii își vopsesc ferestrele cu cretă în timpul caniculei

Amestecat cu apă, apoi pictat pe sticlă, rezultatul este un strat lăptos, albicios, care lasă să pătrundă puțină lumină, dar reflectă căldura. Foto: Profimedia Images

Pe măsură ce valul de căldură extremă se abate asupra Franței și Europei, unele magazine rămân fără un produs simplu, ieftin și neașteptat: cretă zdrobită. Cunoscută sub numele de Blanc de Meudon, creta zdrobită este folosită în mod normal pentru fabricarea vopselelor sau drept produs de curățare. Însă, din cauza căldurii extreme, unii oameni au folosit materialul ca remediu împotriva căldurii, acoperind ferestrele cu el, scrie BBC News.

Amestecat cu apă, apoi pictat pe sticlă, rezultatul este un strat lăptos, albicios, care lasă să pătrundă puțină lumină, dar reflectă căldura. Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că ar putea exista o știință solidă în spatele trucului.

Având în vedere că valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente și intense din cauza creșterii temperaturilor globale și reprezintă un pericol deosebit pentru populațiile din orașe, întrebarea este dacă ar putea un simplu strat de vopsea albă să-i ajute pe oameni să facă față mai bine caniculei.

Răcire radiativă

Vopseaua albă, de obicei aplicată pe pereți și acoperișuri, este cunoscută la scară largă pentru efectul său de răcire. În general, suprafețele albe reflectă lumina soarelui și căldura, în timp ce suprafețele întunecate le absorb. Acest principiu poate fi folosit pentru a răci clădirile și orașele. Vopseaua albă disponibilă în comerț, aplicată pe o suprafață, poate reduce temperaturile de pe cealaltă parte cu cel puțin 1,7 grade Celsius.

Vopselele special concepute pentru a maximiza răcirea, cum ar fi vopseaua ultra-albă, s-au dovedit a reduce temperatura interioară cu câteva grade nu doar prin reflectarea luminii solare, ci și prin eliberarea căldurii printr-un proces cunoscut sub numele de „răcire radiativă”.

Un studiu privind vopseaua ultra-albă a constatat că aceasta poate reflecta până la 98,1% din lumina soarelui, în timp ce o formulă anterioară reflecta doar 95,5%. Un alt studiu a arătat că, prin combinarea acesteia cu un strat de vopsea ultra-neagră dedesubt, ar putea reduce temperaturile din timpul zilei cu până la 7,6 grade Celsius.

Unul dintre motivele pentru care creta ar putea fi eficientă, însă, constă în proprietățile componentei sale principale, carbonatul de calciu, care nu este doar foarte reflectorizant, ci și rezistent la radiațiile solare. Această proprietate i-a determinat pe unii cercetători să utilizeze nanoparticule de carbonat de calciu în noi tipuri de vopsea „super rece”.

„Aceste tipuri de particule sunt utilizate pe scară largă în vopseaua cu efect de răcire radiativă, dar și în vopseaua noastră super-rece”, spune Jiashuo Wang, student la Universitatea New South Wales din Sydney, Australia, care face parte dintr-o echipă care lucrează la vopseaua cu efect de răcire.

Creta a fost folosită și ca strat de acoperire pentru țesături, menținând purtătorul răcoros. Particulele de carbonat de calciu, ingredientul principal din cretă, reflectă bine lumina ultravioletă și infraroșie apropiată, porțiunea de lumină solară care transmite căldură.

În plus, creta este considerată relativ inofensivă în ceea ce privește impactul său asupra sănătății și mediului, deși pot exista unele riscuri pentru sănătatea respiratorie din cauza utilizării cretei în interior și a inhalării particulelor.

Ferestre albe și acoperișuri „reci”

Conform relatărilor din presa franceză, cererea de Blanc de Meudon duce la penurii de stocuri în întreaga țară, deoarece oamenii se luptă cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

Blanc de Meudon este folosit în mod tradițional pentru albirea vitrinelor magazinelor în timpul renovărilor sau de către grădinari în serele lor. Dar, după ce trucul a circulat pe rețelele sociale, cererea pentru acest produs a crescut vertiginos, relatează ziarele franceze.

„Știam de idee de ceva vreme, am vorbit despre ea în timpul ultimului val de căldură, dar am uitat să cumpărăm. Acum e prea târziu. S-a epuizat peste tot”, spun oamenii.

Unele școli franceze au folosit vopseaua cu cretă și pe ferestre, deși un oficial a avertizat că „nu este o soluție miraculoasă” și că sunt necesare, în schimb, acoperișuri izolate corespunzător.

Oamenii și-au albit chiar și geamurile apartamentelor.

Creta, precum și vopseaua albă în general, sunt ieftine. Și spre deosebire de aerul condiționat, care agravează efectul general de căldură și problema emisiilor prin consumul de energie și eliberarea de căldură în exterior, vopseaua folosește energie doar atunci când este produsă.

Acoperișurile vopsite în alb, cunoscute și sub numele de „acoperișuri reci” în Franța. primesc tot mai multă atenție, deoarece sunt văzute precum o modalitate sustenabilă și low-tech de combatere a căldurii extreme. Ideea se bazează pe o lungă tradiție din multe părți din sudul Europei, cum ar fi Grecia, de vopsire a caselor în alb pentru a ține departe căldura.

Un studiu sugerează că acoperișurile reci, vopsite în alb sau cu strat reflectorizant, ar fi putut răci Londra „cu aproximativ 0,8 grade Celsius în medie în timpul unui val de căldură, prevenind decesele cauzate de căldură a aproximativ 249 de persoane”. Pentru cei interesați de un alt remediu casnic, există o alternativă: iaurtul. Un experiment realizat de cercetătorii din Marea Britanie a descoperit că temperatura interioară a unei case cu ferestre vopsite cu iaurt era, în medie, cu 0,6 grade Celsius mai scăzută. Aceștia au descoperit că o peliculă subțire de produs lactat putea duce la temperaturi de până la 3,5 grade Celsius în camere atunci când era „căldură și soare”. Deși la început este o soluție „urât mirositoare”, mirosul dispare aparent rapid pe măsură ce vopseaua cu iaurt se usucă.