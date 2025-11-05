„De ce să mai merg la facultate?”, După ani de studii și taxe uriașe, tinerii ajung să câștige cât un casier într-un supermarket

Creșterea salariului minim la 12,70 lire pe oră face ca veniturile muncitorilor necalificați să se apropie de cele ale tinerilor angajați în domenii precum contabilitate, drept sau finanțe. FOTO Getty Images

„De ce ar mai face tinerii datorii de 45.000 de lire pentru studii dacă pot câștiga același salariu aranjând rafturile în supermarket?”, se întreabă tot mai mulți directori de companii britanice. Creșterea salariului minim la 12,70 lire pe oră face ca veniturile muncitorilor necalificați să se apropie de cele ale tinerilor angajați în domenii precum contabilitate, drept sau finanțe și pune sub semnul întrebării motivația de a absolvi o facultate, scrie Financial Times.

Conducerea orașului Londra avertizează că salariul minim din Marea Britanie se apropie periculos de nivelul salariilor de pornire pentru absolvenții de contabilitate, drept și finanțe. Avertismentele apar înainte ca ministrul de finanțe, Rachel Reeves, să anunțe, în bugetul din această lună, o creștere cu 4% a salariului minim, la 12,70 lire sterline pe oră. Aceasta ar ridica salariul anual pentru un lucrător cu salariul minim, la o săptămână de 40 de ore, de la 25.376 la 26.416 lire sterline.

În prezent, cel mai mic salariu pentru absolvenții care ocupă roluri în finanțe și servicii profesionale este de 25.726 de lire sterline, media se situează la 33.000, iar cel mai mare ajunge la 65.000 de lire, potrivit datelor Institutului Angajatorilor de Studenți.

Mai mulți directori executivi și-au exprimat temerea că o astfel de apropiere a nivelurilor salariale ar putea afecta recrutarea, întrucât locurile de muncă pentru absolvenți ar deveni mai puțin atractive. „De ce ar face tinerii datorii studențești de 45.000 de lire dacă pot câștiga același salariu aranjând rafturi?”, a întrebat unul dintre intervievați. „Aceasta ar fi o lovitură pentru mobilitatea socială, pentru că doar cei care își permit studiile ar fi motivați să le urmeze.”

James O'Dowd, directorul executiv al firmei de recrutare Patrick Morgan, a explicat că în domenii precum auditul, contabilitatea și consultanța de nivel mediu, presiunea de a majora salariile pentru a ține pasul cu salariul minim va accelera probabil automatizarea și externalizarea serviciilor, pe fondul reducerii marjelor de profit. „Rezultatul va fi că vor exista mai puține oportunități în general”, a spus acesta.

Steve Rigby, directorul executiv al companiei de software Rigby Group, a declarat că, deși majorarea salariului minim reprezintă „o realizare socială”, piața muncii „răsplătește acum forța de muncă necalificată în detrimentul celei educate și îndatorate”.

Conducerea municipală susține că încearcă tot mai des să se asigure că angajații tineri nu lucrează ore excesive, o practică tradițională în rândul noilor recruți, pentru a evita încălcarea legislației privind salariul minim.

Charles Cotton, consilier pe probleme salariale la organizația de resurse umane CIPD, a avertizat că tot mai multe companii vor începe să „monitorizeze atent” schemele de beneficii precum abonamentele medicale, bicicletele sau mașinile de serviciu, pentru a nu risca scăderea salariului efectiv sub pragul legal.

Autoritățile de reglementare au cerut în repetate rânduri industriei contabile să majoreze salariile pentru angajații aflați la început de carieră, însă creșterile au rămas modeste în ultimul deceniu. În timp ce salariile pentru personalul superior din marile firme de contabilitate au crescut semnificativ, angajații juniori sunt plătiți mult mai puțin, ca urmare a structurilor „piramidale” ale acestor companii, care angajează mii de tineri, dar promovează doar un număr redus.

Chiar și așa, absolvenții continuă să aplice masiv pentru posturi în cadrul celor patru mari firme de contabilitate, atrași de pregătirea riguroasă și prestigiul acestor branduri, care oferă o rampă solidă pentru carierele pe termen lung.

Un președinte al indicelui FTSE 100 a declarat că majorările suplimentare ale salariului minim, combinate cu creșterea contribuțiilor angajatorilor la asigurările sociale și cu planul guvernului de a introduce „drepturi din prima zi” pentru lucrători, fac ca angajarea tinerilor să fie o „aventură cu risc ridicat”. „Creșterea a ajuns la un nivel care dăunează restului pieței muncii, numărul locurilor de muncă vacante este deja în scădere”, a adăugat acesta.

Deși absolvenții care se alătură firmelor din City încep cu salarii mai mici, de obicei pot avansa rapid pe măsură ce dobândesc experiență și calificări profesionale. Will Holt, directorul general al Institutului Contabililor Autorizați (ICAEW), a declarat: „Un rol care include formare profesională structurată este adesea mai valoros pentru carieră decât un salariu mare de la început.”

Totuși, Brett Dixon, vicepreședintele Societății de Drept din Anglia și Țara Galilor, a avertizat că „atunci când un avocat abia calificat dintr-o firmă mică câștigă doar puțin peste salariul minim, absolvenții își vor pierde interesul de a urma o carieră juridică”. „Având în vedere și orele lungi de muncă cerute, profesia juridică riscă să devină tot mai puțin atractivă”, a concluzionat acesta.