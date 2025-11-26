De ce se numește Marea Neagră așa? Adevărul surprinzător din spatele numelui

2 minute de citit Publicat la 11:20 26 Noi 2025 Modificat la 11:49 26 Noi 2025

Marea Neagră este situată între sud-estul Europei și vestul Asiei. Foto: Getty Images

Marea Neagră poartă acest nume în principal din cauza furtunilor puternice de iarnă, care o fac să pară închisă la culoare și periculoasă. În plus, în trecut, navigatorii turci foloseau un sistem de orientare bazat pe culori, iar „negru” desemna nordul, direcția în care se află marea.

Știai că apa acoperă peste 70% din suprafața Pământului? Geografii au identificat mai bine de 50 de mări diferite pe glob, foarte variate ca dimensiuni și adâncime. Marea Filipinelor este considerată cea mai întinsă, în timp ce Marea Caraibelor se numără printre cele mai adânci.

Multe mări au primit nume „colorate” inspirate de mediul în care se află: Marea Galbenă, de exemplu, își datorează numele prafului saharian care colorează apa, iar Marea Roșie - înfloririi sezoniere a unor alge.

Dar, în mijlocul acestor denumiri pitorești, rămâne întrebarea: de ce se numește Marea Neagră „neagră”? Această mare misterioasă, aflată între Europa de Est și Asia de Vest, este celebră pentru adâncurile sale lipsite aproape complet de oxigen.

Marea Neagră este situată între sud-estul Europei și vestul Asiei. Se învecinează cu șase state: Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria și România. Din punct de vedere fizic, este unică: este cel mai mare bazin meromictic din lume, ceea ce înseamnă că straturile adânci ale apei - anoxice, fără oxigen - nu se amestecă niciodată cu cele de la suprafață. În aceste „adâncuri moarte”, la peste 150 de metri, aproape nicio formă de viață nu poate supraviețui.

Geologii cred că marea s-a format acum aproximativ 7.500 de ani, când apele Mediteranei au pătruns brusc prin Strâmtoarea Bosfor și au inundat un vechi lac de apă dulce, un eveniment adesea asociat cu povestea biblică a Potopului. Numele său ar proveni fie de la otomanii care foloseau culorile pentru a desemna punctele cardinale („negru” = nord), fie de la marinarii antici care se temeau de furtunile sale violente de iarnă, potrivit Jagran Josh.

De ce se numește „Marea Neagră”? Principalele teorii

Nu există o singură explicație unanim acceptată pentru originea numelui, însă cele mai importante teorii sunt:

Simbolismul culorilor pentru orientare

În culturile turcice și în unele tradiții asiatice, culorile reprezentau direcțiile. Negrul (kara) însemna nord, iar cum marea se află la nord de Anatolia, turcii i-au spus „Karadeniz” - Marea Neagră. Prin contrast, Mediterana, aflată la sud, se numea „Akdeniz”, adică Marea Albă.

Sedimentele închise la culoare

Obiectele sau epavele care ajung la peste 150 m adâncime sunt acoperite cu un mâl negru, rezultat din concentrația ridicată de hidrogen sulfurat din apele anoxice. Marinarii antici, care foloseau plumbul de sondaj pentru a preleva mostre de pe fund, se puteau ghida după aceste sedimente întunecate.

Condițiile ostile pentru navigație

Grecii au numit inițial marea Pontos Axeinos - „Marea Neospitalieră” - din cauza furtunilor bruște și a triburilor considerate ostile de pe coastă. Ulterior, după ce au început colonizarea regiunii, numele a fost schimbat într-o variantă eufemistică: Pontos Euxinos, „Marea Ospitalieră”.

Aspectul închis al apei în timpul furtunilor

În timpul iernii, furtunile puternice întunecă foarte mult suprafața apei, făcând-o să pară aproape neagră. Această observație, repetată secole la rând, a contribuit probabil la denumire.