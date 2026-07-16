De ce trimit sud-africanii seminţe de ceai rooibos pe Staţia Spaţială Internaţională

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Seminţe de rooibos din Africa de Sud au pornit spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS), unde cercetătorii vor urmări cum se comportă în condiţii spaţiale. Este primul experiment de acest fel din Africa, au anunţat joi organizatorii, notează Agerpres.

Planta creşte în Africa de Sud şi este folosită pentru un ceai uşor dulceag, fără cofeină şi bogat în antioxidanţi, vândut în toată lumea.

Lansarea este prevăzută pentru octombrie, iar seminţele ar urma să se întoarcă pe Pământ în decembrie sau ianuarie, a precizat South African Rooibos Council (SARC).

„Aceste seminţe vor fi prima specie indigenă sud-africană şi primele seminţe de pe continentul african care vor ajunge în spaţiu”, a declarat pentru AFP directorul SARC, Dawie de Villiers.

„Obiectivul este de a expune seminţele la microgravitaţie şi la radiaţiile spaţiale pentru a afla cum se adaptează la condiţiile din spaţiu şi dacă există un viitor pentru o producţie alimentară durabilă dincolo de Pământ”, a explicat el.

Costul operaţiunii nu a fost făcut public.

După revenirea pe Pământ, seminţele vor fi puse în pământ alături de un lot de control, iar cercetătorii vor compara cele două grupuri, urmărind în special germinarea şi ritmul de creştere. Concluziile ar urma să ajute la înţelegerea reacţiei plantelor în mediul spaţial.

Rooibos înseamnă „tufiş roşu” în afrikaans şi a intrat în 2021 pe lista produselor protejate în Uniunea Europeană: doar frunzele recoltate în regiunea Cederberg, din sud-estul Africii de Sud, pot fi vândute sub acest nume în ţările UE.

Producţia anuală a Africii de Sud se ridică la circa 22.000 de tone, cifră care variază în funcţie de precipitaţii şi temperaturi. Aproximativ jumătate rămâne pe piaţa internă, restul ajungând la export în peste 50 de ţări, în special în Japonia, Franţa, Germania, Ţările de Jos şi Regatul Unit.