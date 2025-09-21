De la CV-uri de 7 milioane de dolari la reparat bărci: Un bărbat spune că inteligența artificială i-a „furat” jobul

Inteligența artificială i-a redus veniturile cu aproape 30% / sursă foto: Getty Images

După ce a câștigat milioane de dolari scriind CV-uri online, un antreprenor american se gândește la o schimbare de carieră. Inteligența artificială i-a redus veniturile cu aproape 30%, așa că vara aceasta a început să lucreze într-un atelier de reparații pentru bărci, pentru a-și a-și redobândi echilibrul între viața personală și muncă.

Bărbatul din Chicago, a intrat în domeniu în 2014, când a început să ofere servicii de redactare de CV-uri pe platforma Fiverr. Afacerea a crescut spectaculos, iar în ultimul deceniu a adunat peste 7 milioane de dolari profit. Anul trecut, câștiga constant sume de șase cifre pe lună, fie prin Fiverr, fie prin compania lui.

Totul s-a schimbat însă în ultimele luni. Din ce în ce mai mulți clienți preferă să își scrie CV-urile cu ajutorul inteligenței artificiale, iar veniturile antreprenorului au scăzut cu aproximativ o treime. Dacă anul trecut obținea lunar peste 100.000 de dolari, acum media este de 70.000. „Încă fac bani buni, dar e clar că AI îmi afectează munca. Tot mai mulți îmi spun că acolo merg mai întâi când au nevoie de un CV”, a explicat el, scrie Business Insider.

Bărbatul s-a reprofilat

În ciuda scăderii, bărbatul rămâne optimist. A reușit deja să își plătească toate datoriile, are o casă și o locuință de vacanță, iar familia lui este în siguranță financiară.

Totuși, pentru că viitorul este incert, a decis să își diversifice abilitățile.

Așa a ajuns să petreacă nouă ore pe săptămână în atelierul unui mecanic de bărci, unde învață să repare motoare și să facă lucrări practice, total diferite de viața de birou.

Experiența i-a adus nu doar cunoștințe noi, ci și un echilibru mai bun între muncă și viața personală. „Anul trecut nu mai aveam timp de nimic, acum pot să respir și să fac lucruri care îmi plac”, a spus el.

Deși este convins că va continua să câștige bani din redactarea de CV-uri cel puțin în următorii ani, antreprenorul recunoaște că nu știe cum va arăta viitorul.

„AI schimbă lumea, asta e clar. Dar cred că oamenii vor avea mereu nevoie de cineva care să le redea personalitatea și autenticitatea pe hârtie. Asta nu poate face o mașină”, a mai adăugat el.