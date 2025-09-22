De la vaci vopsite ca zebre la șopârle care mănâncă pizza: cele mai trăsnite cercetări premiate la Ig Nobel

Ceremonia din acest an a avut tema „digestia”. Foto: Profimedia Images

V-ați întrebat vreodată dacă o vacă vopsită în dungi ca o zebră atrage mai puțini țânțari? Sau ce pizza preferă diferite specii de șopârle? Dacă răspunsul la aceste întrebări este „da”, aflați că nu sunteți singuri. Există oameni de știință care au făcut aceste experimente și multe altele chiar mai stranii, relatează CNN. Eforturile lor sunt premiate la Ig Nobel, o parodie a Premiului Nobel, care recompensează cercetările științifice neobișnuite, amuzante sau bizare, dar care îi fac pe oameni să gândească.

Cea de-a 35-a gală a Premiilor Ig Nobel a avut loc joia trecută la Universitatea din Boston, au anunțat organizatorii de la revista Annals of Improbable Research (Analele Cercetărilor Improbabile, n.red.), și a celebrat „cercetările care îi fac pe oameni să râdă mai întâi, iar apoi să gândească”.

De altfel, acesta este și motto-ul premiilor, care acoperă toate domeniile științei: fizică, chimie, medicină, biologie, economie, psihologie.

Printre lucrările premiate se numără:

studii despre efectul mirosului de brânză asupra comportamentului oamenilor;

testarea efectului consumului de bere asupra succesului în fotbal;

investigarea modului în care pisicile reușesc să cadă în picioare;

Tema ediției din 2025: digestia

Așa cum a devenit o tradiție la evenimentul ireverențios, publicul prezent în sală îi onorează pe câștigători prin confecționarea și aruncarea de avioane de hârtie.

Ceremonia din acest an a avut tema „digestia”, cu invitați printre care dr. Trisha Pasricha, care a studiat legătura dintre folosirea telefonului mobil pe toaletă și apariția hemoroizilor, precum și o reprezentație a unei mini-opere intitulate „Situația gastroenterologului”.

Premiile au fost prezentate de laureați reali ai Premiilor Nobel.

Pe lângă oamenii de știință care au pictat vaci și au dat pizza șopârlelor, alți câștigători au fost: William B. Bean, care a primit postum premiul pentru literatură pentru că a înregistrat și a analizat creșterea uneia dintre unghiile sale timp de 35 de ani.

Julie Mennella și Gary Beauchamp au câștigat premiul pentru pediatrie pentru cercetarea în care au analizat efectele usturoiului asupra laptelui mamelor care alăptează.

Marcin Zajenkowski și Gilles Gignac au obținut premiul pentru psihologie pentru un studiu despre ce se întâmplă atunci când îi spui unui narcisist sau oricui altcuiva că este inteligent. Premiul pentru chimie a fost acordat lui Rotem Naftalovich, Daniel Naftalovich și Frank Greenway, care au mâncat Teflon pentru a afla dacă acesta poate fi folosit la creșterea volumului de mâncare și a senzației de sațietate fără a adăuga calorii în plus.

Au fost premiați și Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field și Jessica Werthmann, care au testat teoria populară conform căreia consumul de alcool îmbunătățește abilitatea oamenilor de a comunica într-o limbă străină, în timp ce Vikash Kumar și Sarthak Mittal au analizat „cum afectează mirosul urât al încălțărilor experiența folosirii unui pantofar”.

O echipă formată din Francisco Sánchez, Mariana Melcón, Carmi Korine și Berry Pinshow a obținut premiul pentru aviație pentru studiul efectelor consumului de alcool asupra abilității liliecilor de a zbura și de a folosi ecolocația.

Premiul pentru fizică, acordat unei echipe care a studiat sosul pentru paste

Tema gastronomică a continuat cu premiul pentru fizică, acordat unei echipe care a studiat fizica sosului pentru paste – mai exact, cum să eviți efectul neplăcut de strângere a sosului.

Pentru Carly York, profesor asociat de biologie la Universitatea Lenoir-Rhyne din Hickory, Carolina de Nord, care nu a fost implicată în decernarea premiilor, câștigătorii de anul acesta și-au atins scopul de a-i face pe oameni mai întâi să râdă și apoi să reflecteze.

„În spatele fiecărui experiment care pare absurd la suprafață se află o cercetare serioasă care așteaptă să fie descoperită. Dacă valoarea unui studiu nu e evidentă imediat, gândește-te la un lucru: aproape jumătate din creșterea economică a Statelor Unite se datorează oamenilor de știință mânați pur și simplu de curiozitate.

Cercetările de bază, pornite din curiozitate, au pavat drumul pentru unele dintre cele mai transformatoare descoperiri medicale și tehnologice din ultimul secol.

Această muncă este vitală. Ea construiește fundația cunoștințelor necesare pentru viitoare descoperiri”, a spus York, amintind că tehnologia necesară pentru secvențierea ADN-ului a fost dezvoltată în urma unui experiment privind toleranța bacteriilor la căldură extremă.

Iar, în caz că erați curioși, vacile pictate cu dungi asemenea zebrelor au avut șanse cu 50% mai mici să fie înțepate de țânțari decât cele nepictate, iar șopârlele curcubeu de la un resort din Togo au preferat pizza Quattro Formaggi.

Întreaga ceremonie a Premiilor Ig Nobel poate fi urmărită aici: