Descoperire „fără precedent” din Egiptul Antic: Statuia lui „Messi” din Saqqara e unica de acest fel

Arheologii au descoperit statuia în 2021 la situl Saqqara, o vastă necropolă unde egiptenii antici își îngropau morții. Foto: Live Science

O statuie unică, datând din a cincea dinastie a Egiptului antic, a fost descoperită în necropola din Saqqara. Reprezintă un bărbat din Egiptul antic, al cărui nume s-ar putea să fie Messi. Aceasta îl înfățișează în picioare alături de ceea ce pare a fi micuța sa soție și fiica sa și mai mică, care ține în mână o gâscă, scrie Live Science.

Măsurând puțin peste 103 centimetri înălțime și sculptată în calcar, „figura cea mai proeminentă înfățișată este cea a unui nobil stând în picioare, cu un picior stâng în față, reprezentând tinerețea, vitalitatea și puterea”, au scris cercetătorii într-un studiu publicat pe 13 mai în The Journal of Egyptian Archaeology.

Statuia înfățișează, de asemenea, „o femeie, presupusa sa soție, la o scară mai mică, îngenuncheată și ținându-se de piciorul său drept”, iar în spatele piciorului stâng se află „o reprezentare a unei fete, probabil fiica sa”, au scris cercetătorii în studiu. Fata ține în mâna stângă o gâscă, care „își deschide ciocul”.

Descoperire „fără precedent”

Arheologii au descoperit statuia în 2021 la situl Saqqara, o vastă necropolă unde egiptenii antici și-au îngropat morții timp de mii de ani. Nu are inscripții, dar pe baza designului său, statuia pare să datezeze din a cincea dinastie (circa 2465 - 2323 î.Hr.), o perioadă în care se construiau piramide în Egipt.

„Am găsit statuia ascunsă sub nisip, iar în apropiere se afla o ușă falsă pe care era inscripționat numele «Messi»”, a declarat Zahi Hawass, fost ministru al antichităților și autor principal al studiului.

Statuia ar putea simboliza „o legătură cu familia, sugerând că se vor reuni în viața de apoi, așa cum au făcut-o în viață”, a spus Hawass.

„Descoperirea acestei statui este fără egal în domeniul artei egiptene”, a declarat Hawass, coautor al studiului împreună cu Sarah Abdoh, șefa Departamentului de Sculptură, de la Universitatea Benha din Egipt. Aceasta „se diferențiază de alte statui de familie cunoscute din Vechiul Regat, deoarece toate figurile sunt sculptate în tridimensionalitate completă, cu excepția fiicei, care este prezentată în alt relief”.

„Această alegere artistică izbitoare poziționează statuia ca singurul exemplu cunoscut de acest fel din Vechiul Regat”, a spus Hawass, adăugând că era neobișnuit ca o statuie egipteană din această perioadă să aibă reprezentarea tridimensională combinată cu o reprezentare în alt relief.