Din greșeală, un italian a aruncat la gunoi o cutie cu 20 de lingouri de aur

Italianul pusese cele 20 de lingouri de aur în valoare totală de 120.000 de euro într-o cutie de tablă și le-a aruncat din greșeală pe toate la gunoi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, din localitatea Porto Cesareo din regiunea Puglia, Italia, a aruncat, din greşeală, 20 de lingouri de aur la gunoi. Carabinierii le-au găsit la groapa de gunoi.

Bărbatul le cumpărase și le depozitase în mod legal timp de ani de zile, punându-le într-o cutie de tablă, pe care a aruncat-o din greșeală într-un container de gunoi. Realizând greșeala sa, a contactat carabinierii, relatează Corriere della Sera.

Italianul pusese cele 20 de lingouri de aur în valoare totală de 120.000 de euro într-o cutie de tablă și le-a aruncat din greșeală pe toate la gunoi. A doua zi, când și-a dat seama ce făcuse, s-a dus la carabinieri, care, după ce iniţial au ezitat, apoi au verificat şi, vizionând imaginile de pe camerele de supraveghere, şi-au dat seama că povestea sa era adevărată.

Căutările s-au mutat apoi în localitatea Ugento, la groapa de gunoi, unde deșeurile fuseseră livrate cu compactoare, iar în cele din urmă a fost găsită cutia de tablă cu toată prețioasa sa încărcătură, care a fost returnat proprietarului de drept.