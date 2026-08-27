Doi angajați ai aeroportului din Frankfurt au murit de malarie după ce "un țânțar a fost adus cu un avion"

Doi angajați ai aeroportului din Frankfurt au murit de malarie după ce "un țânțar a fost adus cu un avion". Foto: Getty Images

Doi angajați ai Aeroportului din Frankfurt au murit de malarie, după ce un focar rar al acestei boli a dus la infectarea a șase angajați cu infecția gravă transmisă prin înțepătura țânțarilor, scrie BBC.

Potrivit autorităților germane de sănătate publică, se crede că țânțarii ar fi ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu ajutorul unui avion, declanșând un focar detectat pentru prima dată în luna iulie.

La aeroport au fost instalate capcane pentru țânțari, iar insectele capturate vor fi analizate în laborator pentru a se determina specia și proveniența acestora.

"Le-am oferit tuturor angajaților informații complete și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă simptome", a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport pentru BBC.

Focarul este investigat de Departamentul de Sănătate Publică din Frankfurt.

Potrivit informațiilor obținute de BBC, șase bărbați, angajați ai aeroportului, care lucrau în zone diferite ale aeroportului, au fost infectați. Autoritățile analizează probe de sânge pentru a stabili dacă persoanele au fost infectate de același țânțar sau de șase țânțari diferiți.

Miercuri, autoritățile de sănătate publică din Frankfurt au transmis presei o scrisoare în care au anunțat că două dintre persoanele afectate au murit. "Pentru populația din Frankfurt, riscul este considerat foarte, foarte scăzut. Boala nu este transmisibilă de la o persoană la alta, ci este transmisă întotdeauna prin intermediul țânțarilor", se preciza în scrisoare. Autoritățile au mai spus că rezultatele testelor de laborator care ar urma să stabilească sursa infecțiilor vor fi gata în câteva săptămâni.

În luna iulie, fusese anunțat că focarul implica patru angajați infectați. Institutul Robert Koch, agenția federală germană și institutul de cercetare responsabil pentru controlul bolilor și sănătatea publică, anunțase anterior că cei patru angajați s-au îmbolnăvit între 4 și 6 iulie și că țânțarii au fost aduși cu avionul.

Institutul a precizat că, în Germania, malaria afectează aproape exclusiv persoanele care călătoresc pe distanțe lungi și care s-au infectat în regiuni în care malaria este endemică, iar transmiterea malariei într-un aeroport german este un fenomen rar.

"Lipsa unui istoric de călătorie poate duce la întârzierea diagnosticului. Un diagnostic întârziat crește riscul unei evoluții severe a bolii", a precizat institutul în buletinul său epidemiologic.

Ultimul caz de malarie transmisă într-un aeroport a fost înregistrat în 2023, tot pe Aeroportul din Frankfurt, a adăugat institutul.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura anumitor specii de țânțari și este întâlnită în principal în țările tropicale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Infecția, care poate fi prevenită și tratată, este provocată de un parazit și nu se transmite de la o persoană la alta. Cu toate acestea, simptomele pot fi ușoare sau pot pune viața în pericol.