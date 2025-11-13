Doi morți și 18 răniți, după ce un camion a intrat în mulțime într-o piață din Coreea de Sud. Șoferul spune că nu i-a lovit intenționat

<1 minut de citit Publicat la 08:26 13 Noi 2025 Modificat la 08:26 13 Noi 2025

Un camion a intrat în oamenii dintr-o piaţă, în oraşul Bucheon din Coreea de Sud. Sursa foto: Departamentul de pompieri Bucheon

Două persoane au murit şi 18 au fost rănite joi, după ce un camion a intrat într-o piaţă, în oraşul Bucheon din Coreea de Sud, potrivit unor oficiali citaţi de agenţia sud-coreeană de presă Yonhap, transmite Agerpres.

Camionul a intrat în Piaţa Jeil din Bucheon, oraş situat la aproximativ 20 de km sud-vest de capitala Seul, în jurul orei locale 11:00, potrivit poliţiei, adăugând că şoferul a fost reţinut la faţa locului.

„Şoferul susţine că a fost o accelerare bruscă şi neintenţionată, dar este greu de verificat pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere ale vehiculului în mişcare”, le-a declarat reporterilor Park Geum-cheon, un oficial de la departamentul de pompieri din Bucheon.

Camionul s-a deplasat mai întâi 28 de metri în marşarier înainte de a merge brusc înainte 150 de metri, a adăugat el.

Park a spus că şoferul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, nu era sub influenţa alcoolului, iar camionul a intrat în oamenii de pe aleile pieţei, nu în magazine.

Cele două persoane decedate erau femei în vârstă de aproximativ 70 de ani. Trei dintre răniţi şi-au pierdut cunoştinţa, iar alţi şase sunt în situaţii de urgenţă.