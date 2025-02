Dubai va ocupa și locul 2 în topul celor mai înalte clădiri din lume. Cum arată Burj Azizi, turnul care va bate 5 recorduri mondiale

Burj Azizi din Dubai va fi a doua cea mai înaltă clădire turn din lume. Sursa foto: Azizi Developments

Orizontul supradimensionat al Dubaiului găzduiește deja cel mai înalt zgârie-nori din lume, Burj Khalifa. Acum, se pregătește să dețină și al doilea cel mai înalt turn din lume. Burj Azizi este deja în construcție, iar apartamentele din clădire tocmai au fost puse în vânzare, marți, în cadrul unui eveniment luxos unde a cântat J.Lo.

Burj Azizi a început să fie construit în ianuarie 2024, însă înălțimea sa exactă nu a fost dezvăluită la momentul respectiv, deoarece dezvoltatorul său aștepta aprobarea autorităților din Dubai, inclusiv a Autorității Generale a Aviației Civile (GCAA), care este implicată în planificarea clădirilor „super înalte”, potrivit CNN.

În septembrie însă firma imobiliară Azizi Developments a anunțat că zgârie-norul său va depăși monumentele vecine - pe toate, mai puțin pe unul - cu o înălțime uluitoare de 725 de metri.

„Încă de la început, am avut planuri pentru două proiecte - unul pentru înălțimea aprobată inițial de 526 de metri, iar celălalt pentru cea mai înaltă, aprobată acum, de 725 de metri”, a declarat Mirwais Azizi, fondatorul și președintele Azizi Developments, pentru CNN într-o declarație scrisă.

Dezvoltatorul și-a păstrat „opțiunile deschise pentru ambele scenarii” atunci când a început lucrările pregătitoare la începutul anului trecut. Dar, odată cu undă verde dată pentru propunerea mai ambițioasă a clădirii, lucrările suplimentare la fundații și piloți sunt „în plină desfășurare”, a adăugat Azizi.

Burj Azizi urmează să fie finalizat în 2028, iar apartamentele au fost oficial scoase la vânzare începând de marți, 18 februarie 2025, în cadrul unui eveniment de inaugurare unde a cântat Jennifer Lopez.

Burj Azizi va avea și un mall „vertical” cu șapte etaje

Acest zgârie-nori de 131 de etaje va cuprinde apartamente, un hotel de lux „de șapte stele” cu toate camerele și un centru comercial „vertical” de șapte etaje.

Situat pe Sheikh Zayed Road, în districtul World Trade Center din Dubai, Burj Azizi mai mic decât Burj Khalifa, înalt de 828 de metri, aflat la mai puțin de trei kilometri distanță. Dar va învinge cu ușurință concurența locală pentru titlul de al doilea cel mai înalt din oraș, depășindu-l pe actualul deținător, Marina 101.

După ce va fi înălțat, va depăși, de asemenea, a doua cea mai înaltă clădire din lume, Merdeka 118 din Malaezia, cu o înălțime de 679 de metri.

Burj Azizi va bate cinci recordul mondiale

Potrivit Azizi Developments, se preconizează că turnul va stabili mai multe recorduri, inclusiv cel mai înalt hol de hotel din lume (la nivelul 11), cel mai înalt club de noapte din lume (la nivelul 126) și cea mai înaltă punte de observație din lume (la nivelul 130).

Dezvoltatorul a declarat, de asemenea, că clădirea va stabili recordul pentru cel mai înalt restaurant din Dubai (ceea ce înseamnă că localul său de la etajul 122 va fi mai înalt decât restaurantul At.mosphere de la etajul 122 al Burj Khalifa) și cea mai înaltă cameră de hotel din oraș, la etajul 118 al turnului.

Azizi a declarat că investițiile în proiect au depășit 6 miliarde de dirhami (1,6 miliarde de dolari).

„Viziunea mea pentru Burj Azizi este de a crea o moștenire de durată, un tribut adus Dubaiului ca destinație de alegere atât pentru rezidenți, cât și pentru vizitatori și o realizare monumentală în inginerie”, a declarat Azizi într-un comunicat.

Dubai are în prezent mai multe turnuri de peste 300 de metri decât orice alt oraș din lume, potrivit Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Orașul nu este străin de structuri superlative. Se mândrește cu cea mai înaltă piscină infinită din lume, cea mai mare grădină de flori naturale din lume și cea mai mare ramă foto din lume, pentru a numi doar câteva.

Există și multe altele în construcție: Turnul Franck Muller Aeternitas speră să revendice titlul de cel mai înalt turn rezidențial cu ceas din lume atunci când va fi inaugurat în 2027, iar Ciel Dubai Marina, programat pentru finalizare la sfârșitul acestui an, este așteptat să devină cel mai înalt hotel din lume.

Burj Binghatti Jacob & Co Residences, între timp, va deveni cea mai înaltă structură rezidențială din lume (și a treia cea mai înaltă clădire din Dubai) cu o înălțime de 1.952 de picioare.