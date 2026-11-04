După moda lacătelor iubirii, la Forurile Imperiale de la Roma au fost agăţate de balustrade mii de căşti cu fir

1 minut de citit Publicat la 13:24 04 Noi 2026 Modificat la 13:24 04 Noi 2026

Turiştii leagă de balustrade căştile foloiste în timpul tururilor turstice la Forurile Imperiale de la Roma. Sura foto: Getty Images

În apropierea casei de bilete a Forului Roman, mii de căști uzate albastre, verzi și albe au fost legate de balustradele care oferă o priveliște asupra Forurilor Imperiale, la Roma, în Italia. Acest fenomen, răspândit în videoclipuri și fotografii publicate pe rețelele sociale, a stârnit o dezbatere privind starea de degradare a obiectivului arheologic al capitalei.

Scena amintește de ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți cu „lacătele iubirii”, un fenomen întâlnit în rândul turiștilor și al cuplurilor, care a dus la îndepărtarea treptată a acestora din diverse locuri ale orașului. De la Ponte Milvio până la Colosseum, agenția municipală de salubritate, Ama, a desfășurat numeroase acțiuni pentru a înlătura lacătele acumulate pe poduri, balustrade și monumente, în încercarea de a reda un aspect decent spațiilor publice.

În prezent, însă, o nouă tendință a intrat în vizor. Obiectele lăsate pe balustrade nu sunt niște simple căști uitate, ci au fost folosite de turiști pentru a asculta explicațiile ghizilor în timpul tururilor, relatează La Repubblica. După încheierea turului, în loc să fie returnate sau aruncate corespunzător, deși există un coș de gunoi la doar doi metri distanță, acestea sunt legate de balustrade și abandonate.

Ceea ce inițial părea a fi doar un obicei prost al câtorva vizitatori s-a transformat într-un fenomen viral, alimentat, probabil, de faptul că oamenii se imită unii pe alții prin intermediul rețelelor sociale. De la o zi la alta, numărul căștilor audio aruncate a ajuns la ordinul miilor, formând un fel de zid din plastic și fire chiar în fața unuia dintre cele mai importante situri arheologice din lume.

Această situație a stârnit dezbateri în rândul turiștilor și, mai important, a provocat furia localnicilor, revoltați de degradarea unei zone de o valoare istorică și culturală extraordinară. Problema a ajuns în atenția autorităților municipale din Roma (Campidoglio), care pregătesc acum o operațiune de curățare a sitului.