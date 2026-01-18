„E ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”. Un cuplu și-a anulat nunta pentru a plăti tratamentul câinelui lor

Cei doi îl consideră pe Gus drept copilul lor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Lindsey Moore și Chris Bennett și-au anulat nunta care urma să aibă loc în luna mai a acestui an, pentru a-și investi economiile în tratamentul câinelui lor, diagnosticat cu o boală rară. Cei doi îl consideră pe Gus drept copilul lor, având în vedere dificultățile pe care le-au întâmpinat în a deveni părinți.

Lindsey Moore, în vârstă de 30 de ani, și logodnicul ei, Chris Bennett, de 33 de ani, au investit până în prezent 4.600 de lire pentru a-l salva pe câinele lor, Gus, un labrador.

Însă, cei doi susțin că mai au nevoie de 12.000 de lire.

„Până acum am cheltuit aproximativ 4.000 de lire (4.600 de euro) și nici nu am început tratamentul propriu-zis”, spune Chris Bennett, potrivit Daily Mail.

Din acest motiv, cei doi au decis să își amâne nunta și să folosească suma economisită pentru tratamentului câinelui.

Deși cuplul deține o asigurare medicală pentru Gus, aceasta acoperă doar până la 10.000 de lire (11.500 de euro) anual.

„Costurile sunt uriașe, dar Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm”, spune Lindsey.

Cei doi au creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani

Problemele au început în luna decembrie 2025, atunci când patrupedul a început să aibă probleme la piciorul stâng. Deși, inițial, veterinarul suspecta o leziune minoră, situația a devenit mult mai serioasă după ce Gus s-a prăbușit în timpul unei plimbări.

O tomografie computerizată a arătat prezența unui sarcom de țesut moale între rinichi, răspândit de-a lungul pelvisului, care nu poate fi operat.

În prezent, Gus primește o injecție de bisfosfați la fiecare șase săptămâni, în valoare de 800 de lire (920 de euro), alături de teste de sânge de 300 de lire (340 de euro) și medicamente suplimentare pentru a-i ameliora durerea.

Cuplul a renunțat la multe dintre cheltuieli doar pentru a putea strânge banii necesari pentru tratament.

De asemenea, cei doi au creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani sub formă de donație.

„Am avut o sarcină ectopică (nr. extrauterină) la 21 de ani și am pierdut-o. De asemenea, sufăr de endometrioză, iar medicul a spus că ar fi foarte dificil să am un copil. Din acel moment, Chris și cu mine am decis să luăm un câine. Gus este bebelușul meu și îl iubesc”, a declarat Lindsey Moore.

Tânăra a mai declarat că a decis să renunțe la decorațiuni, costume și rochia de mireasă până când Gus se va face bine și abia apoi vor continua să-și organizeze nunta.

„E greu să văd cum se schimbă lucrurile de la o zi la alta și cum Gus nu mai e la fel de mobil cum era odată”, a mai adăugat Lindsey.