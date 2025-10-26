“E ca un dragon printre munți”. Unde se află locul pitoresc, considerat o minune a naturii pentru iazurile de smarald

Regiunea Huanglong, din Tibet, este considerată o minune a naturi, renumită în China pentru bazinele sale calcificate suprarealiste. FOTO: Hepta

O regiune, comparată cu “un dragon care șerpuiește printre munți”, a fost zilele trecute martora primei ninsori din această toamnă, care a transformat locul legendar într-un spectacol de culori. Regiunea Huanglong, din Tibet, este considerată o minune a naturi, renumită în China pentru bazinele sale calcificate suprarealiste, vârfurile acoperite de zăpadă și pădurile străvechi.

Mai multe fotografii realizate cu o dronă, pe 21 octombrie 2025, arată imaginea unui grup de iazuri viu colorate în urma unei ninsori abundente, în zona pitorească Huanglong, din prefectura autonomă tibetană.

Atracția principală din Huanglong este “Iazul celor Cinci Culori”, un lanț orbitor de iazuri naturale. Nuanțele lor vii - de la verde smarald și albastru safir la roșu aprins și galben auriu - creează un caleidoscop de culori care pare aproape magic, potrivit UNESCO.

Dar aceste culori nu sunt opera fanteziei; sunt rezultatul unei îmbinări perfecte a măiestriei naturii. Apele bogate în minerale, lumina soarelui și microorganismele creează acest spectacol vibrant.

Regiunea legendară Huanglong este considerată o minune a naturii

Huanglong a devenit un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, renumit pentru peisajele sale carstice uimitoare și adesea numit „Cerul pe Pământ” sau „Țara Zânelor pe Pământ”. Numele „Huanglong” înseamnă „Dragonul Galben”, iar se spune că bălțile și formațiunile calcificate ale peisajului seamănă cu un dragon care șerpuiește printre munți.

Zona pitorească Huanglong a devenit o destinație turistică națională de prim rang, în China, ceea ce îl face un loc perfect pentru a admira frumusețea naturală uluitoare.

Zona centrală a regiunii, Valea Huanglong, se întinde pe 7,5 kilometri nord-sud, prezentând un sistem etajat de bazine calcificate, terase și cascade.

"Iazul celor Cinci Culori", atracția principală

Peste 3.000 de bazine se preling în cascade ca niște coliere de jad, “Iazul cu cinci culori” (Wucai Chi) fiind bijuteria coroanei - 693 de bazine strălucind în nuanțe de turcoaz, auriu și smarald datorită depozitelor minerale.

Desemnată sit al Patrimoniului Natural Mondial în 1992, regiunea întruchipează diversitatea geologică și ecologică a Pământului.

Istoria umană a zonei datează din Dinastia Ming (secolele XIV-XVII), când comunitățile tibetane și Qiang au înființat temple precum Templul Huanglong, care este folosit și astăzi. Legenda o leagă de Dragonul Galben (Huanglong), un gardian mitic al cosmologiei daoiste.

Includerea Huanglong pe lista UNESCO din 1992 a recunoscut peisajele sale calcificate ca fiind unice la nivel global. Situl are, de asemenea, o importanță spirituală, găzduind târguri anuale ale templelor unde pelerinii tibetani, Qiang și Han se adună pentru ritualuri și dansuri.