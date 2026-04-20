Egiptenii vor să construiască un oraș de 27 de miliarde de dolari lângă Cairo. Proiectul uriaș va crea 55.000 de locuri de muncă

1 minut de citit Publicat la 11:26 20 Apr 2026 Modificat la 11:39 20 Apr 2026

Grupul egiptean Talaat Moustafa va construi un oraș la est de Cairo, în valoare de 27 de miliarde de dolari, scrie CNBC.

Grupul egiptean Talaat Moustafa (TMG) va construi, la est de Cairo, un nou oraș cu funcțiuni mixte, în valoare de 1,4 trilioane de lire egiptene, echivalentul a 27 de miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut sâmbătă, într-o conferință de presă, de directorul general Hisham Talaat Moustafa.

Proiectul, numit The Spine, va fi dezvoltat în parteneriat cu Banca Națională a Egiptului, cu un capital de 69 de miliarde de lire egiptene, adică 1,3 miliarde de dolari.

Noul oraș va fi construit ca Zonă Specială de Investiții, în apropierea Madinaty, proiect deținut deja de TMG. Acesta se va întinde pe aproximativ 2,4 milioane de metri pătrați și va include locuințe, spații comerciale, hoteluri, zone de retail, facilități de divertisment și spații verzi publice, integrate într-un singur ansamblu urban.

Potrivit lui Moustafa, investiția reprezintă circa 1% din PIB-ul Egiptului și ar urma să aducă, în timp, venituri fiscale de aproximativ 818 miliarde de lire egiptene la bugetul de stat.

De asemenea, proiectul este estimat să creeze peste 55.000 de locuri de muncă directe și câteva sute de mii de locuri de muncă indirecte.