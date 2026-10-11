Elon Musk a intrat în scandal cu India. Iritat că încă așteaptă aprobare pentru Starlink se ceartă cu bogații țării

Elon Musk. sursa foto: Getty

Elon Musk a stârnit o furtună în India, după ce s-a arătat extrem de iritat de faptul că nu primește aprobarea finală pentru lansarea Starlink în țara asiatică și a făcut o serie de declarații controversate, relatează BBC. Miza conflictului este accesul celui mai bogat om din lume la una dintre cele mai mari piețe de consum din lume.

Fondatorul SpaceX a insinuat că miliardarul Navi Pillay ar fi „adevăratul șef al Indiei”, la o zi după ce a acuzat mai mulți oameni de afaceri indieni, pe care nu i-au numit, că încearcă să blocheze accesul Starlink pe piața din India. Apoi, l-a numit direct pe Ambani, al cărui conglomerat Reliance deține Jio, cel mai mare operator de telefonie mobilă din India.

India a respins acuzațiile lui Elon Musk, afirmând că regulile sale privind comunicațiile prin satelit sunt echitabile și nediscriminatorii.

Dispura are loc în contextul în care concurența pe piața indiană a internetului prin satelit se intensifică. Reliance Jio și Bharti Airtel se pregătesc, de asemenea, să lanseze servicii.

Rivalitatea este una complicată mai ales că Starlink a încheiat parteneriate și cu Reliance Jio, compania lui Ambani, și cu Bharti Airtel.

În martie 2025, ambele companii au semnat acorduri cu SpaceX pentru distribuirea echipamentelor și serviciilor Starlink în India, sub rezerva aprobării guvernului. Companiile au declarat, de asemenea, că ar putea analiza posibilitatea de a partaja infrastructura de rețea.

Musk a lansat primele acuzații împotriva Indiei miercuri, când a afirmat că „anumiți oligarhi” mențin o „strânsoare monopolistă” asupra consumatorilor indieni.

„Puteți ghici cine sunt”, a scris el pe X, adăugând că blocarea Starlink reprezintă „o infracțiune împotriva poporului india”.

Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India! — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026

Joi, Ministerul Comunicațiilor din India a răspuns acestor acuzații, afirmând că trei operatori, respectiv Starlink, Eutelsat OneWeb și Jio Satellite Communications, se află, în linii mari, în aceeași etapă a procesului de aprobare, toți trei așteptând avizele de securitate și alocarea spectrului de frecvențe înainte de a putea lansa servicii comerciale.

„Afirmația potrivit căreia cadrul de reglementare sau aplicarea acestuia ar fi incorecte ori discriminatorii este nefondată și pornește de la o înțelegere greșită”, a transmis ministerul, fără a-l menționa direct pe Musk.

Musk a continuat să conteste întârzierea, afirmând că Starlink deține deja licențe în peste 165 de țări.

"Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India?" he wrote on X on Thursday.

Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India? — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026

Starlink, o filială a companiei SpaceX a lui Musk, folosește sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului pentru a furniza acces la internet, în special în zonele izolate, unde instalarea rețelelor mobile și a cablurilor de internet în bandă largă este dificilă sau costisitoare.

Compania încearcă să intre pe piața indiană din 2021 și a obținut licențe importante. Cu toate acestea, are încă nevoie de avizele finale de securitate și de alocarea spectrului de frecvențe înainte de a putea începe furnizarea serviciilor comerciale.

Disputa de miercuri a izbucnit în timp ce reprezentanți de rang înalt ai Starlink, Reliance Jio și Bharti Airtel participau la India Mobile Congress, la New Delhi, unde toate cele trei companii și-au prezentat planurile privind serviciile de internet prin satelit.

În cadrul evenimentului, Akash Ambani, președintele Reliance Jio Infocomm și fiul lui Mukesh Ambani, a declarat că firma dezvoltă propria tehnologie de comunicații prin satelit și lucrează pentru a obține aprobările autorităților de reglementare.

Întrebat de un reporter despre acuzațiile lui Musk, Akash a refuzat să comenteze și s-a limitat să spună: „Vrem să ne concentrăm pe muncă și să oferim valoare consumatorilor noștri din India”.

De asemenea, președintele Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, a declarat că și proiectul companiei sale din domeniul comunicațiilor prin satelit așteaptă aprobările guvernului.

Lauren Dreyer, director executiv al SpaceX responsabilă de operațiunile comerciale ale Starlink, a declarat că firma a petrecut ani întregi colaborând cu autoritățile indiene de reglementare și a integrat mecanisme de securitate în rețeaua sa pentru a respecta cerințele țării.

Securitatea a reprezentat o preocupare majoră în legătură cu intrarea Starlink pe piața indiană.

În 2024, autoritățile indiene au anunțat că au recuperat echipamente Starlink în timpul unei anchete privind traficul de droguri desfășurate în îndepărtatele Insule Andaman și Nicobar, precum și în cadrul unei operațiuni militare în statul Manipur, din nord-estul țării.

Elon Musk a declarat la acea vreme că serviciul Starlink nu a fost niciodată activ în India și a susținut că echipamentele recuperate de autorități nu ar fi putut utiliza rețeaua de sateliți a companiei sale.

Rămân, de asemenea, întrebări cu privire la cât de accesibil va fi serviciul pentru consumatorii indieni, în special pentru cei din mediul rural.

India este una dintre cele mai mari piețe de internet din lume, însă accesul rămâne inegal, mai ales în zonele izolate, unde instalarea rețelelor mobile și a cablurilor de internet în bandă largă este dificilă sau costisitoare.

Musk este de părere că Starlink poate contribui la reducerea acestui decalaj: „Starlink în India ar permite accesul la internet de mare viteză, la prețuri accesibile, pentru cei care nu își permit tarifele actuale sau care nu au deloc conexiune la internet!”, a scris el miercuri pe X.

Starlink in India would enable high-speed, affordable Internet connectivity for those who can’t afford current prices or who don’t have a connection at all! — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026

Compania nu a anunțat încă tarifele pentru piața indiană, însă unii experți spun că prețurile practicate în alte țări sugerează că serviciul ar putea fi inaccesibil pentru multe gospodării din India.

În SUA, de exemplu, abonamentele rezidențiale Starlink pornesc de la 55 de dolari pe lună, deși prețurile și costurile echipamentelor variază în funcție de abonament și de locație.