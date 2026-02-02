Evacuare de urgență la un spital din Franța. Un bărbat s-a dus cu un proiectil din Primul Război Mondial blocat în zona rectală

O operație neobișnuită a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Rangueil din Toulouse, Franța. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a ajuns la camera de gardă cu un obuz din Primul Război Mondial blocat în zona rectală. Spitalul a fost evacuat, iar geniștii au fost chemați de urgență, scrie Le Parisien.

Când a ajuns la camera de gardă, tânărul s-a plâns de dureri, dar nu a oferit alte detalii. Pacientul a fost operat rapid, iar medicii au fost uimiți când au descoperit un obuz din Primul Război Mondial blocat în zona rectală. Obiectul avea 16 cm lungime și 4 cm diametru.

A fost stabilit un perimetru de securitate, iar experți în dezamorsarea bombelor au fost chemați, alături de forțele de ordine și pompieri, din cauza temerilor că proiectilul ar putea exploda. Pompierii au confirmat pentru că au intervenit la spital pentru a ajuta la dezamorsarea unei bombe. Geniştii au neutralizat obuzul, care în cele din urmă nu a reprezentat niciun pericol.

Bărbatul a rămâs spitalizat duminică și ar putea fi interogat în curând. Forțele de ordine intenționează să deschidă o anchetă pentru încălcarea legislației privind reimul armelor şi muniţiilor.

Nu este prima dată când o situaţie de genul se întâmplă în Franța. În decembrie 2022, un octogenar s-a prezentat cu o carabină introdusă în rect, provocând evacuarea parțială a spitalului.