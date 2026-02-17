Experiment pe piața muncii. Companiile renunță la directorii generali și îi înlocuiesc cu alții mai tineri și fără experiență

Companiile mari listate la bursă din SUA schimbă directorii generali într-un ritm cum nu s-a mai văzut de mulți ani.Foto: Getty Images

Companiile mari listate la bursă din SUA schimbă directorii generali într-un ritm cum nu s-a mai văzut de mulți ani. Un număr record de firme și-au înlocuit directorii generali în 2025, iar cei nou veniți la conducere sunt mai tineri și au mai puțină experiență decât cei de dinaintea lor, scrie The Wall Street Journal.

Potrivit unei analize realizate pe 1.500 dintre cele mai mari companii tranzacționate public, aproximativ un CEO din nouă a fost schimbat anul trecut. Este cea mai mare rată de înlocuire cel puțin din 2010, perioada în care SUA ieșea din criza financiară.

Începutul lui 2026 arată că tendința se menține. S-au făcut dej anoi numiri la vârful companiilor precum Walmart, Procter & Gamble și Lululemon. Într-o singură zi, la început de februarie, Disney, PayPal și HP au anunțat schimbări la vârf, iar Kroger a numit recent un fost executiv de la Walmart ca director general.

În multe cazuri, aceste schimbări sunt reacții la un context complicat marcat de explozia inteligenței artificiale, reguli comerciale care se schimbă, dar și o economie și o situație geopolitică mai instabile. În acest peisaj, consiliile de administrație par mai nerăbdătoare ca oricând să facă schimbări.

"Suntem într-o lume nouă, iar un lider care doar repetă rețetele trecutului nu e neapărat potrivit", spune James Citrin, responsabilul global pentru recrutarea de CEO la Spencer Stuart, firma care a realizat raportul. El arată că, dacă noul CEO nu reușește repede să arate rezultate și să câștige încrederea investitorilor, consiliile nu mai au răbdare.

Noii directori generali se lovesc și de probleme care, până nu demult, nu intrau în fișa clasică a postului. De exemplu, Michael Fiddelke, care a preluat luna aceasta conducerea Target după 11 ani în care compania a fost condusă de Brian Cornell, a ajuns să transmită un mesaj video angajaților chiar înainte de preluarea oficială a funcției, pe fondul unor acțiuni federale privind imigrația în Minneapolis, orașul-sediu al companiei. "Nu acesta e primul mesaj pe care mi-l imaginam că îl voi trimite", a spus el.

Valul de plecări și numiri e uriaș și ca dimensiune economică

Doar în ultimul trimestru din 2025, companii cu o valoare totală de 1,3 trilioane de dolari au numit sau au pierdut directori generali, inclusiv Verizon și Yum Brands (KFC, Pizza Hut, Taco Bell).

Companiile care au schimbat sau au numit șefi la începutul lui 2026 au împreună o valoare de 2,2 trilioane de dolari, aproape jumătate fiind Walmart, potrivit unei analize a Wall Street Journal.

Unele schimbări au fost planificate din timp. Warren Buffett a predat conducerea Berkshire Hathaway lui Greg Abel la 1 ianuarie, conform unui plan de succesiune anunțat încă din 2021.

Altele au venit brusc. CarMax l-a înlăturat pe Bill Nash în noiembrie, din cauza scăderii vânzărilor. La HP, Bruce Broussard a fost numit CEO interimar după ce Enrique Lores a plecat pentru a prelua funcția de CEO la PayPal. În biotehnologie, Codexis și-a schimbat rapid dirrectorul general, l-a numit pe directorul tehnic Alison Moore și, în același timp, a anunțat concedieri de 24% din personal.

În special în retail, companiile sunt împinse să își schimbe conducerea, spune Adolfo Villagomez, care a preluat 1-800-Flowers.com de la fondator în luna mai. "E alt tip de conducere când ai creștere și totul merge ușor, față de situația în care ai multe obstacole și trebuie să reinventezi compania. De aceea vezi atât de multe schimbări", a explicat el.

Nu e doar o rotație obișnuită de la vârf

Au plecat și lideri cu mandate foarte lungi, precum Doug McMillon de la Walmart, după mai bine de un deceniu, și Buffett, după șase decenii. În plus, mulți CEO în funcție pleacă mai repede decât se întâmpla, în mod tradițional.

În același timp, noii CEO sunt mai tineri. În medie, cei numiți au avut 54 de ani, față de aproape 56 în cazul numirilor din anul anterior, arată Spencer Stuart.

Mai mult de 80% dintre cei 168 de CEO numiți anul trecut au fost la primul mandat ca directori generali, fără experiență anterioară la conducerea unei companii publice sau a unei organizații mari, independente. Două treimi nu au făcut niciodată parte dintr-un consiliu de administrație.

Un exemplu este Raymond James, care l-a promovat pe Paul Shoukry, de 42 de ani, din poziția de director financiar (CFO) direct în funcția de CEO. Predecesorul său, Paul Reilly, avea 55 de ani când a devenit CEO, în 2010.

Totuși, lipsa unui mandat anterior ca director general nu înseamnă automat lipsă de experiență. Josh D’Amaro, executivul Disney în vârstă de 55 de ani, care ar urma să îi succeadă lui Bob Iger, conduce deja divizia de parcuri a companiei, cu 36 de miliarde de dolari venituri anuale și 185.000 de angajați. "Mi se pare logic să fie mai tineri, având în vedere cât de repede se schimbă lumea", spune Cindie Jamison, executiv specializat în redresări de companii și membră în mai multe consilii de administrație. "Vrei oameni care au fost în prima linie și au luat decizii grele."

Atunci când companiile aleg directori generali mai în vârstă și mai experimentați, de multe ori e un semn de criză și de soluție temporară.

Spencer Stuart arată că tot mai multe firme numesc un membru al consiliului de administrație ca șef "interimar", ceea ce sugerează că planul de succesiune nu a mers cum trebuie. În tehnologie, media și telecom, 15% dintre numiri au reprezentat astfel de soluții.

Un alt semn al schimbărilor constă în faptul că numărul femeilor numite director general a scăzut. Doar 9% dintre noile numiri au vizat femei, față de 15% cu un an înainte.