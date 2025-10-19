FBI a ars din greșeală o cantitate mare de metamfetamină, iar angajații au ajuns la spital

Peste 14 angajați au acuzat simptome. Foto: Getty Images

Un incident bizar a avut loc luna trecută în Billings, Montana, după ce agenții FBI au decis să distrugă prin ardere două kilograme de metamfetamină confiscată. Drogurile au fost incinerate în cuptorul unui adăpost de animale – folosit în mod normal pentru arderea animalelor eutanasiate – însă planul a avut consecințe neașteptate și grave, relatează Futurism.

Fumul toxic a invadat clădirea

În loc să fie dispersat în atmosferă, norul de fum toxic rezultat din arderea metamfetaminei a fost adus înapoi în clădire din cauza unei probleme tehnice de ventilație. În lipsa unui ventilator funcțional care ar fi trebuit să împiedice un astfel de incident, fumul a ajuns în spațiile adăpostului Yellowstone Valley Animal Shelter.

Peste 14 angajați au acuzat simptome precum dureri de cap, amețeli, transpirații și tuse și au fost transportați de urgență la spital. Mulți dintre ei au avut nevoie de tratament într-o cameră hiperbară.

„Nu a fost deloc o petrecere”, a declarat pentru Associated Press directoarea adăpostului, Triniti Halverson, care a povestit că și-a simțit gâtul iritat și a suferit de o durere intensă de cap.

75 de animale salvate

În ciuda riscului, personalul adăpostului a rămas suficient timp în clădire pentru a evacua toți cei 75 de câini și pisici. Animalele au fost relocate sau plasate temporar în familii adoptive. Totuși, patru pui de pisică, deja cu probleme respiratorii, sunt atent monitorizați după ce au fost prinși într-o cameră plină de fum.

„Încercam să scoatem toată lumea afară, inclusiv animalele”, a povestit Lisette Worthey, coordonatoare a programului de sterilizare. „Unii dintre noi, inclusiv eu, am început să avem simptome – dureri de cap, amețeli, senzație de leșin – în timp ce salvam pisoii.”

O problemă ignorată de ani de zile

Potrivit autorităților locale, problema a apărut din cauza așa-numitei „presiuni negative” din sistemul de ventilație, fenomen semnalat și în trecut. De altfel, Halverson spune că adăpostul a reclamat de mai multe ori că fumul se infiltra în încăperi și că a fost nevoită să evacueze personalul și animalele și în alte ocazii.

„Sunt extrem de frustrată pentru că simt că asta putea fi evitat”, a declarat directoarea. „Am scris scrisori, am raportat problema de nenumărate ori. Faptul că s-a întâmplat din nou, și de data aceasta cu expunerea la fum de metamfetamină a 14 angajați și a tuturor animalelor mele, este inacceptabil.”

Rămâne de stabilit dacă metamfetamina a ars la temperatura corectă pentru a elimina complet substanțele toxice. Între timp, autoritățile au confirmat că angajații au fost testați pentru expunere, dar rezultatele nu au fost încă publicate.