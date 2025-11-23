Fenomen șocant în Amazon: Lacurile au ajuns să fiarbă, iar delfinii roz mor pe capete

2 minute de citit Publicat la 08:00 23 Noi 2025 Modificat la 09:43 23 Noi 2025

În doar șase săptămâni, aproximativ 200 de delfini roz au fost găsiți morți. Foto: Profimedia Images

Lacurile amazoniene se transformă în adevărate „căzi fierbinți”, pe măsură ce regiunea este lovită de secetă extremă și valuri de căldură fără precedent, arată un nou studiu publicat în revista Science. În unele zone, apa a ajuns la 41°C, un nivel fatal pentru pești și pentru delfinii roz de Amazon, specie deja aflată în pericol, potrivit The Guardian.

Apă fierbinte ca într-un spa: 41°C în lacul Tefé

În timpul secetei severe din 2023, nivelul apei în Lacul Tefé a scăzut la doar doi metri, iar temperatura a urcat la 41°C – mai fierbinte decât o cadă termală obișnuită.

„Nici nu puteai să-ți bagi degetul în apă. Era fierbinte până la fund, nu doar la suprafață”, a declarat coordonatorul cercetării, Ayan Fleischmann, de la Institutul Mamirauá pentru Dezvoltare Durabilă. „Îți puneai degetul și îl scoteai instantaneu. Era de nesuportat.”

Cadavrele delfinilor au plutit pe lac

În doar șase săptămâni, aproximativ 200 de delfini roz au fost găsiți morți, un fenomen nemaivăzut în ultimul secol în regiune. Imaginile cu delfinii eșuați au făcut înconjurul lumii și au șocat comunitatea științifică.

„A fost complet ireal și înfricoșător”, a spus Fleischmann.

Jumătate dintre lacurile analizate depășesc 37°C

Studiul a extins analiza la alte lacuri din Amazon. Rezultatul: jumătate dintre cele 10 lacuri studiate au atins temperaturi diurne de peste 37°C în timpul secetei extreme. Iar situația s-a repetat în 2024, când noi minime-record ale nivelului apei au fost înregistrate.

De obicei, în cele mai fierbinți luni, Lacul Tefé nu depășește 30°C. În 2024 însă, a ajuns la 40°C.

Lacurile se încălzesc accelerat și se micșorează dramatic

Cercetătorii au descoperit că lacurile amazoniene se încălzesc cu 0,3–0,8°C pe deceniu — o rată mai mare decât media globală. În plus, ele dispar treptat. Doar în 2024 Lacul Tefé și-a pierdut 75% din suprafață, iar Lacul Badajós s-a redus cu 90%.

„Un șoc energetic uriaș” și consecințe ecologice dramatice

Adrian Barnett, ecolog la Universitatea din Greenwich, spune că încălzirea bruscă a apei cu 10°C este „fără precedent”.

„Cantitatea de energie necesară pentru a încălzi astfel de volume uriașe de apă este uluitoare”, afirmă acesta.

Barnett avertizează că majoritatea speciilor de pești, delfinii și lamantinii se reproduc în sezonul secetos — exact când apa atinge temperaturi ucigătoare. „Este aproape sigur că 2023 a fost un an reproductiv dezastruos. Dacă fenomenul se repetă, populațiile vor intra în declin sever.”

Soluții locale aproape inexistente

Potrivit cercetătorilor, problema nu poate fi rezolvată doar la nivel regional.

„La o scară atât de mare, soluția reală este combaterea cauzei principale: emisiile de combustibili fosili și încălzirea globală”, spune Barnett.