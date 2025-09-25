„Filmează-mă cât vrei”. Adolescente fără frică de poliție terorizează o stradă din Marea Britanie

3 minute de citit Publicat la 13:02 25 Sep 2025 Modificat la 13:02 25 Sep 2025

Un haos provocat de câțiva adolescenți

O zonă comercială din Marea Britanie a devenit câmpul de joacă al unor adolescente care nu se mai tem nici de poliție, nici de lege: magazine vandalizate, patroni amenințați, geamuri sparte și chiar incendii. Totul se întâmplă sub ochii autorităților care par neputincioase în fața copiilor de 14 ani care le strigă sfidător: „Filmează-mă cât vrei!”, scrie BBC.

„Poliția nu o să te ajute niciodată. Filmează-mă cât vrei”, îi spune o adolescentă patronului unui magazin care o surprinsese refuzând să plece.

Nu e un incident izolat, ci parte dintr-o campanie de luni întregi de comportament antisocial: geamuri sparte, marfă furată, incendii, angajați amenințați și agresați.

Muhammad Usman, proprietarul unui magazin de telefoane din Shirley, lângă Southampton, filmează cu propriul telefon scena. Dar fata, sfidătoare, îl avertizează: „Dacă pui mâna pe mine, te dau în judecată pentru agresiune”.

„Se agravează de la o zi la alta”, povestește ulterior Muhammad, cu vocea frântă de oboseala și frica ultimelor luni. „Un adolescent chiar m-a amenințat că mă omoară. Nu am mai trăit așa ceva. Ne simțim complet neputincioși”.

La doar câteva magazine distanță, și Nnenna Okonkwo trăiește același coșmar.

„E ridicol că doar câțiva adolescenți pot provoca atâta haos”, spune printre lacrimi.

Nu e vorba de bande înarmate sau mafie urbană. Când îi întâlnești, vezi o fată de 14 ani în colanți roz și Crocși.

„Nu pretind că sunt nevinovată, pentru că nu sunt”, admite ea. „Am amenințat oameni, am lovit oameni. Recunosc asta”.

Spune că a renunțat la sport din cauza unei accidentări și că găsește aceeași doză de adrenalină în conflictul cu poliția: „Mă simt la fel de bine când intru în bucluc și când dispar de acasă”.

Dar căința lipsește. „Îmi pare rău pentru ce fac, dar nu îmi cer scuze”, spune ea, spre aplauzele găștii.

O altă fată intervine: „Știm că ce facem e greșit, dar suntem adolescenți. Ne mai și distrăm. Îmi pare rău pentru majoritatea oamenilor pe care i-am afectat, dar nu am simpatie… e singura mea metodă de a-mi descărca furia”.

Poliția și autoritățile, fără putere reală?

Guvernul britanic a promis „ordine de respect”, care să interzică recidiviștilor accesul în centrele orașelor. Încălcarea ar aduce amenzi uriașe sau chiar doi ani de închisoare. Numai că aceste ordine nu s-ar aplica minorilor sub 18 ani.

Între timp, comercianții din Shirley spun că văd polițiști pe stradă, dar fără efect. „Nu vezi nicio acțiune împotriva lor. Parcă sunt deasupra legii”, se plânge Muhammad.

Polițistul de proximitate, Tom Byrne, admite îngrijorările: „Trebuie să ne amintim că vorbim de tineri. Vor exista consecințe, dar trebuie să fie proporționale”.

Doar că fenomenul nu dispare. Din Portsmouth până în Fratton, patronii și rezidenții povestesc cum mașinile sunt vandalizate, magazinele sparte, iar polițiștii sunt ignorați pur și simplu.

„Simțim că nu avem putere reală. Avem nevoie de sprijin mai ferm din partea guvernului”, recunoaște un alt ofițer.

„Și părinții trebuie să răspundă”

Donna Jones, comisarul poliției din Hampshire, cere o schimbare de abordare: „Unii adolescenți comit fapte oribile. Cred că trebuie să îi facem și pe părinți responsabili pentru ceea ce se întâmplă”.

Există deja instrumente legale – amenzi, interdicții, chiar evacuarea din locuințe sociale – dar majoritatea sunt greu de aplicat la copii.

Totuși, au fost și arestări. Un adolescent a fost pus sub acuzare pentru 22 de fapte: furt, incendiere, agresiuni și hărțuire rasistă.

„Îmi pare rău pentru tot”

După o vară lungă de haos, lucrurile s-au mai calmat. Guvernul a promis mii de polițiști de cartier în plus până în martie 2026 și pedepse mai clare pentru delicte.

Între timp, unii dintre adolescenți spun că au înțeles lecția. Jaiden, 15 ani, a petrecut ore bune într-o celulă de poliție după ce fusese prins furând și amenințând.

„La început, era amuzant să îi enervez pe oameni. Dar după un timp mi-am dat seama că nu e. Îmi pare rău pentru tot”, spune el de pe canapeaua casei lui din Shirley.

Mama lui, Kylie, confirmă că a cerut în repetate rânduri poliției să îl aresteze: „Dar mi-au spus că e prea mic și că nu pot face decât să-l aducă acasă”.

Acum, Jaiden și mama lui au semnat un contract de bună purtare: dacă respectă regulile, scapă de tribunal.