Furie în avion. După ce au vândut sandvișuri cu 9,50 euro la toți pasagerii, însoțitoarele au anunțat că au redus prețul la 3,50 euro

A fost scandal mare la bordul unui avion Austrian Airlines, după ce pasagerii au constatat că prețul unui sandviș a scăzut brusc cu 63 de procente, la scurt timp după ce majoritatea pasagerilor l-au cumpărat la preț întreg.

Norbert L., de 56 de ani, a zburat săptămâna trecută spre Viena după o vacanță de două săptămâni în Grecia. El a povestit pentru Heute că atmosfera de vacanță a fost stricată de un incident petrecut la bordul avionului. Astfel, la scurt timp după decolare pasagerii au putut să-și cumpere un sandviș simplu la prețul de 9,50 euro. Norbert a spus că mulți pasageri din jurul lui și-au cumpărat produsul la acest „preț nebunesc”, pentru că drumul până acasă era lung.

Apoi, după aproximativ o oră, a urmat anunțul surpriză: „Pentru a evita risipa alimentară, oferim acum toate gustările la un preț unic de 3,50 euro. Plata se face cu cardul, nu cash”.

Bărbatul a spus că toți pasagerii au fost de-a dreptul revoltați că prețul la sandviș a trecut de la 9,50 la doar 3,50 euro, la doar câteva minute după ce însoțitoarele de zbor au făcut un tur complet printre pasageri. „Cei care cumpăraseră la început au fost derutați. Nu au primit însă niciun cent înapoi”, spune Norbert, care subliniază că sandvișurile erau la fel de vechi și cu o oră înainte și normal ar fi fost ca prețul să fie stabilit din prima la 3,50 euro.

Ceea ce a fost și mai ciudat a fost că în anunț s-a spus că mâncarea redusă trebuie consumată doar după aterizare, practic ca o gustare pentru drumul spre casă. „În avion nu avea voie să fie mâncată. A fost ceva ciudat”, a mai precizat Norbert.

Austrian Airlines a precizat pentru Heute: „Acționăm activ pentru a preveni risipa alimentară, prin oferte. Produsele proaspete, nevândute, sunt oferite la preț redus înainte de aterizare”.

Norbert L. consideră că explicațiile oferite sunt doar praf în ochi și că, de fapt, compania aeriană urmărește maximizarea profitului.