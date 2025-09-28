„Gata de plecare”. Firma germană care îți trimite un taxi cu șofer la distanță și vrea să-i convingă pe oameni să nu mai cumpere mașini

„Bartek” nu e vocea automatizată a unui robotaxi, ci Bartek Sztendel, un om real aflat la câteva sute de metri distanţă

Apelată cu câteva clicuri în aplicație, mașina electrică încetinește și se oprește în fața fostei hale de marfă a aeroportului Tegel din Berlin, acum închis. Nimeni nu stă la volan, dar când un pasager urcă, o voce anunță: „Mă numesc Bartek, sunt șoferul dumneavoastră astăzi. Vă rog să vă puneți centura și putem porni”.

Apoi se îndreaptă spre fosta pistă, unde execută impecabil o manevră pe un traseu marcat cu conuri de semnalizare, scrie The Guardian.

Aceasta nu este o maşină autonomă obişnuită. „Bartek” nu e vocea automatizată a unui robotaxi, ci Bartek Sztendel, un om real aflat la câteva sute de metri distanţă, la o staţie de control la distanţă.

Așezat într-un fotoliu înalt din piele, el manevrează mașina prin apăsarea pedalei și rotirea volanului, în timp ce urmărește traseul pe trei ecrane mari, alimentate de cele patru camere discret montate pe plafonul mașinii. Căștile îi transmit sunetele din interior și din exterior, iar senzorii îi permit chiar să simtă denivelările de pe drum.

Sztendel lucrează pentru Vay – nume care imită cum mulți germani pronunță „way” – o companie de tehnologie pentru conducere la distanță înființată la Berlin în 2018, cu scopul de a revoluționa mobilitatea în orașele din Europa.

Europa a fost lentă în adoptarea robotaxi-urilor autonome, omniprezente pe străzile din San Francisco și Shanghai. Dar Vay speră ca mașinile sale controlate de la distanță să ofere curând berlinezilor posibilitatea de a comanda o mașină în chirie — livrată la locația lor de un șofer la distanță — pe care să o conducă ei înșiși până unde au nevoie și apoi să încheie pur și simplu închirierea, lăsând problemele enervante de parcare pe seama șoferului la distanță.

Utilizatorii aplicației vor plăti pe minut pentru vehiculul lor electric, la un tarif pe care Vay spune că este aproximativ jumătate din costul unui serviciu curent de car-sharing.

Thomas von der Ohe, directorul general și cofondatorul Vay, a folosit Las Vegas ca teren de testare pentru serviciu și se așteaptă să lanseze curând în Germania. Orașul american „avea cadrul legal necesar”, spune von der Ohe, absolvent în informatică și antreprenoriat la Stanford.

„Se întindea pe trei pagini. În Germania erau mult mai multe, dar am lucrat îndeaproape cu autoritățile de aici pentru a ne asigura că putem îndeplini tot ceea ce ni se cere, de la aspecte tehnice până la cele de siguranță. Acum că peisajul legislativ este în place, suntem gata de plecare”, explică el.

Înainte de vacanța parlamentară de vară, parlamentul german a adoptat o legislație care permite exploatarea comercială a vehiculelor controlate de la distanță în zone pre-aprobate, de către șoferi calificați, începând din 1 decembrie.

Deși nu e la fel de îndrăzneață ca legile care permit companiilor precum Waymo și Cruise să opereze vehicule autonome în Los Angeles, respectiv San Francisco, aceasta indică totuși o deschidere nouă din partea unei mari țări europene producătoare de mașini de a experimenta o tehnologie de care mulți încă se tem, costurile și siguranța rămânând obstacole importante, dar din ce în ce mai puțin insurmontabile.

Von der Ohe afirmă că obiectivul său este „să facem proprietatea privată a mașinilor inutilă și orașele mai sustenabile, să-i convingem pe oameni să nu mai cumpere a doua sau chiar prima mașină”.

Pe lângă ingineri, cel mai valoros activ și cel mai mare cost al companiei sunt șoferii-operatori. În ciuda unei crize generale de competențe, atragerea de recruți pentru această profesie nouă nu a fost, până acum, o problemă.

Mulți controlori au fost, se pare, recrutați de la Uber, precum și din firmele de taxiuri mai tradiționale – în special femei „care au descris atacuri groaznice cu cuțitul și alte probleme de siguranță”, potrivit lui von der Ohe.

Au venit și șoferi de camion sătui de condus pe distanțe lungi și de absența de acasă, inclusiv „unul care avea probleme stomacale declanșate de vibrațiile camionului său”, a spus el.

„Oamenii văd asta ca pe o meserie a viitorului. Au pauze la baie și pauze de masă, lucrează în echipă în loc să fie singuri,” a spus von der Ohe. În plus, câștigă pe oră, nu pe cursă.

Sztendel, originar din Polonia, a adunat câteva sute de mile de condus pe parcursul câtorva săptămâni înainte de a se califica ca șofer la distanță. El spune că cei cu experiență în gaming au învățat mai repede abilitățile inițiale necesare, deși aceasta nu contează la fel de mult ca „abilitatea de a rămâne calm și un puternic simț al siguranței și responsabilității”. El s-a bucurat de jocurile online de curse precum Need for Speed, spune el, dar controlul de la distanță al unei mașini reale pe drum „este destul de uluitor”.

Ridicând privirea de pe ecran, a explicat că un buton mare roșu aflat în stânga lui poate fi apăsat în caz de urgență și va opri mașina imediat.