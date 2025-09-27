Germania vrea să facă diamante din cenușa morților incinerați

Procesul implică un proces chimic într-un laborator: carbonul este extras din cenușă și apoi supus temperaturilor extrem de ridicate care produc în mod natural diamante. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Landurile Renania-Palatinat și Saxonia-Anhalt din Germania au decis că cenuşa defuncţilor va putea fi transformată în diamante, iar decizia face parte dintr-o dorință de modernizare a culturii funerare germane. Procesul este deja răspândit în Elveția, unii lăudând importanța acestor „moșteniri eterne”, iar alții numind-o o "practică discutabilă".

Procesul implică un proces chimic într-un laborator: carbonul este extras din cenușă și apoi supus temperaturilor extrem de ridicate care produc în mod natural diamante. Din 2010, Elveția a început să primească și cereri pentru "diamante cu memorie" din Italia, în timp ce unii consideră că este o practică "îndoielnică". Un pionier în acest sector a fost compania Algordanza, fondată în 2004, care s-a apărat împotriva acuzațiilor în 2013 numind-o o "afacere etică", relatează La Repubblica.

Înmormântările pe râuri sunt permise

Renania-Palatinat a făcut un pas mai departe, având acum cea mai liberală legislație funerară din Germania: începând cu data de 1 octombrie, locuitorii săi vor putea alege apele râurilor Moselle, Rin, Saar sau Lahn ca loc de odihnă pentru cenușa lor. Înmormântările pe râuri vor respecta reglementările în vigoare, protejând pe deplin mediul, deoarece cenușa trebuie aruncată în apă într-o urnă biodegradabilă dintr-o barcă. Acest lucru este semnificativ, având în vedere că până acum nu era posibilă dispersarea rămășițelor incinerate în râurile germane.

"După mai bine de 42 de ani, am creat un nou cadru legal care împacă dorințele individuale ale cetățenilor statului cu un rămas bun demn", a declarat ministrul Sănătății din Renania-Palatinat, Clemens Hoch. Noua legislație, promovată de cele trei partide, permite, de asemenea, familiei decedatului să păstreze o urnă funerară acasă sau să aleagă să împrăștie cenușa în grădină.

Opoziția conservatoare din Renania-Palatinat a trecut la ofensivă: creștin-democrații din CDU se tem că legea ar putea însemna sfârșitul cimitirelor, politicianul Christoph Gensch acuzându-l pe Hoch că este "groparul" lor în timpul unei dezbateri parlamentare.

Chiar și principalele biserici creștine și-au exprimat criticile, Peter Kohlgraf, episcopul de Mainz, a declarat pentru postul public de televiziune ZDF că nimeni nu știe cu adevărat ce se întâmplă cu rămășițele decedaților din casă. "Nu-mi place să cred că urnele vor fi uitate în timpul unei mutări sau că bijuteriile făcute din cenușă se vor pierde", a declarat Dorothee Wüst, președinta Bisericii Evanghelice din regiunea Palatinat, pentru Serviciul de Presă Evanghelic.

O schimbare culturală

De asemenea, schimbarea a fost susținută de Asociația Federală a Directorilor de Pompe Funebre Germani (BDB), care reprezintă aproximativ 5.000 de companii, adică 90% dintre directorii de pompe funebre din țară. Secretarul general Stephan Neuser a susținut că noile legi consacră voința poporului, adăugând pentru Deutsche Welle că membrii BDB au fost contactați frecvent de rude îndurerate care doreau să ducă acasă urne sau să ridice cenușa pentru a crea bijuterii-suvenir. "Cultura funerară din Germania s-a schimbat semnificativ în ultimii ani", a declarat acesta.

Alegerea regiunilor Renania-Palatinat și Saxonia-Anhalt face parte din efortul de modernizare a culturii funerare a Germaniei, o țară în care doar una din cinci persoane decedate este înmormântată: aproximativ trei sferturi dintre germani sunt acum incinerați. Așadar, urnele funerare ocupând mai puțin spațiu, cimitirele tradiționale dispar sau sunt folosite în alte scopuri. Un studiu realizat în capitală demonstrează clar acest lucru: conform unui raport din 2024 al Universității Tehnice din Berlin, o suprafață echivalentă cu 476 de terenuri de fotbal a rămas goală în cimitirele orașului.

Pentru sociologul Thorsten Benkel, această tendință reflectă o mobilitate crescândă și o schimbare a atitudinii față de durere. "Oamenii nu mai vor să li se dicteze unde sau cum să își exprime durerea. Mulți nu vizitează niciodată mormintele din diverse motive, pentru că locuiesc departe sau pentru că li se pare deprimant. Ne spun adesea: "Locul doliului este oriunde sunt eu, nu acolo unde este defunctul"", a declarat acesta pentru DW.