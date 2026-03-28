Gheața marină din Arctica a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pe timp de iarnă. Ce înseamnă pentru clima planetei

3 minute de citit Publicat la 23:45 28 Mar 2026 Modificat la 23:58 28 Mar 2026

Creste și crevase pe un ghețar de calota glaciară din Groenlanda. Gheața artică din timpul iernii a ajuns la un minim istoric. Foto: Getty Images

Gheața marină din Arctica și-a redus întinderea la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru sezonul de iarnă, relatează presa internațională, care subliniază că sezonul rece este cel în care, în mod normal, suprafața înghețată a mării se extinde.

Evoluția vine în timp ce planeta continuă să se încălzească, fiind doborâte recorduri de temperatură pe mai multe continente.

Gheața arctică își dovedește rolul crucial în special vara, pentru că, în absența suprafețelor albe care reflectă radiația solară, oceanele ar absorbi și mai multă căldură.

În plus, fauna sălbatică - precum urșii polari și focile - depinde existențial de această gheață.

În timp ce îi alarmează pe specialiștii climatologi, gheața tot mai redusă din Arctica îi neliniștește și pe liderii politici globali.

Reducerea suprafeței înghețate deschide noi rute de navigație și amplifică tensiunile geopolitice, ducând la crize precum cea legată de Groenlanda.

Scăderea gheții arctice la un minim istoric a venit în paralel cu noi recorduri de căldură în SUA, Australia, Africa de Nord și Europa

Scăderea gheții arctice a fost anunțată săptămâna aceasta, în contextul în care temperaturile au depășit recordurile lunii martie în Statele Unite ale Americii, Mexic, Australia, Africa de Nord și în unele părți ale Europei de Nord.

Climatologul și istoricul meteorolog Maximiliano Herrera, care monitorizează temperaturile extreme, a descris acest episod ca fiind "de departe cel mai extrem din punct de vedere termic din istoria climatică mondială".

Herrera a avertizat, totodată, că "zilele următoare vor fi mult mai rele".

În SUA, potrivit istoricului meteorolog Christ Burt, 16 state americane au stabilit noi recorduri de temperatură pentru martie.

În 27 de localități, temperaturile au fost suficient de ridicate pentru a egala sau depăși cele mai calde zile de aprilie consemnate vreodată.

În Mexic, mii de recorduri au fost depășite, unele cu valori peste cele tipice pentru luna mai.

În Asia, realitatea este și mai dură: numeroase extreme termice lunare au escaladat până la noi recorduri, la diferențe de până la 17-19 grade Celsius, potrivit lui Maximiliano Herrera.

În același timp, la începutul acestei săptămâni continentul înghețat de la Polul Sud, Antarctica, a înregistrat cea mai scăzută temperatură dintr-o zi de martie de pe glob: minus 76,4 grade Celsius.

Cercetătorii au constatat un declin constant al gheții marine. În 16 ani a pierdut o suprafață de două ori cât Texas

În fiecare an, gheața arctică crește în timpul iernii și își restrânge suprafața în timpul verii.

Anul acesta, extinderea a fost atât de redusă, încât nivelul maxim atins, înainte de începerea topirii, a însumat 14,29 milioane de kilometri pătrați, ușor sub nivelul de anul trecut.

Suprafața de gheață din acest an a fost, totodată, cu aproximativ 1,36 milioane de kilometri pătrați mai mică decât media maximelor din iernile perioadei 1981 - 2010. Este o valoare comparabilă cu de două ori suprafața statului american Texas.

"Pe măsură ce temperaturile au crescut și continuă să crească, în special în regiunile polare, există mai puține condiții favorabile pentru formarea gheții, iar nivelurile vor tinde, în medie, să fie mai scăzute. Nu asistăm la o schimbare bruscă de regim, ci mai degrabă la un declin constant al valorilor maxime în timpul iernii. În plus, acest lucru ne oferă un punct de plecare mai scăzut pentru sezonul de topire din vară", a explicat cercetătorul Walt Meier.

Suprafața înghețată din Arctica își dovedește rolul vital în timpul verii

Topirea din timpul verii - care precede minimul anual al gheții arctice, măsurat în septembrie, este "momentul cu adevărat critic", spune Meier.

Un motiv e că, în lipsa gheții cu rol de reflector al luminii solare, oceanele absorb mai multă căldură.

Mai departe, Arctica se încălzește mai mult, apropiindu-se de temperaturile de la latitudinile sudice, iar presiunea atmosferică se modifică.

O teorie importantă, deși controversată, susține că aceste schimbări influențează curenții "jet stream" - fluxul de aer care deplasează sistemele meteorologice de la vest la est - și contribuie la apariția fenomenelor meteo extreme.

Topirea gheții marine nu contribuie direct la creșterea nivelului mării.

"Maximul din timpul iernii este cu siguranță interesant. Este, aș spune, un semnal clar al încălzirii globale", a precizat specialistul citat.

La celălalt capăt al planetei, gheața marină din Antarctica atins în februarie minimul anual și, deși valoarea s-a plasat sub media ultimilor 30 de ani, nu s-a apropiat de recordurile minime extreme din ultimii trei ani.