Giovanni a murit la scurt timp după ce a fost înțepat de un țânțar. Avea doar 21 de ani

Giovanni Colle suferea de imunosupresie. Foto: Sci Club Cornuda - Asd / Facebook

Un tânăr de 21 de ani a murit după ce starea sa de sănătate s-a agravat în urma unei complicații asociate unei înțepături de țânțar. Giovanni Colle, cunoscut de apropiați drept Gio, suferea de imunosupresie, iar familia a povestit că înțepătura insectei a fost urmată de o deteriorare rapidă a stării sale de sănătate, potrivit ilgazzettino.it.

Giovanni a murit vineri, iar funeraliile sale au avut loc luni, 5 octombrie, la ora 16:00, în biserica din Sant'Eulalia.

Imunosupresia reprezintă o slăbire severă a sistemului imunitar, stare în care organismul își pierde capacitatea naturală de a se apăra împotriva bolilor. Atunci când o persoană se află într-o astfel de situație, corpul nu mai poate produce suficienți anticorpi pentru a lupta cu virusurile sau bacteriile. Din acest motiv, o infecție banală sau chiar o simplă înțepătură de insectă, care pentru un om sănătos nu reprezintă niciun pericol, poate deveni extrem de agresivă și, în cazuri rare, chiar fatală.

Giovanni Colle era pasionat de schi și karting

Viața lui Giovanni era împărțită între două mari pasiuni: muntele și sporturile cu motor. Iarna schia, iar vara era dedicat kartingului.

De mai bine de șase ani, de la vârsta de 14 ani, făcea parte dintr-un club de ski. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un tânăr serios, modest și foarte implicat, pe care ceilalți membri ai clubului se puteau baza.

După absolvirea liceului, Giovanni începuse să lucreze la o companie din Bassano del Grappa, aceeași firmă în care lucra și tatăl său, Paolo.

Moartea lui a fost primită cu durere de cei din clubul sportiv, care îl descriu drept „un băiat de aur”.

„Vestea dispariției lui Gio este pentru noi o durere de nedescris. A fost ca un trăsnet din senin care ne-a zguduit profund”, a declarat Fabio Buzziol, directorul sportiv al Ski Club Cornuda.

Potrivit acestuia, familia i-a spus că înțepătura de țânțar a fost factorul care a dus la agravarea stării de sănătate a tânărului.

„Giovanni era un băiat extraordinar, mai ales prin modestia lui. Era mereu liniștit, politicos, disponibil și foarte de încredere. Și la antrenamente era serios și implicat, nu făcea niciodată lucrurile doar de formă. Puteai să te bazezi pe el”, a povestit Buzziol.

„Era mereu gata să dea o mână de ajutor”

Giovanni era apreciat nu doar pentru seriozitatea cu care se pregătea, ci și pentru felul în care se purta cu ceilalți membri ai clubului, inclusiv cu cei mai mici.

Fabio Fort, președintele Ski Club Cornuda, își amintește că tânărul participa constant la antrenamente și competiții și se implica de fiecare dată cât putea de mult.

„Din felul în care am avut ocazia să îl cunosc, la competiții, la antrenamente și în momentele petrecute împreună, era cu adevărat un băiat politicos, disponibil și mereu gata să dea o mână de ajutor”, a spus Fort.

Potrivit acestuia, Giovanni era atent și cu sportivii mai mici. În timpul cantonamentelor de iarnă, care durau două sau trei zile, se integra ușor în grupurile de copii și îi ajuta pe cei care se ocupau de organizarea activităților.

„Este greu de acceptat că viața se poate încheia atât de devreme. Îmi amintesc cu mare drag și de familia lui, oameni cu adevărat deosebiți”, a mai spus președintele clubului.

Giovanni Colle a lăsat în urmă părinții, Patrizia și Paolo, și pe iubita sa, Arianna.