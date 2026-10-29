Groenlanda a inaugurat un nou aeroport internaţional: Este în orașul renumit pentru un fiord unic în lume. Pista poate fi urmărită LIVE

1 minut de citit Publicat la 14:40 29 Oct 2026 Modificat la 14:40 29 Oct 2026

Aeroportul Internațional Ilulissat din Groenlanda. Sursa foto: Greenland Airports

Un nou aeroport internaţional a fost deschis joi la Ilulissat, al treilea oraş din Groenlanda, renumit pentru fiordul său unic în lume, informează AFP, potrivit Agerpres.

Noul aeroport are o pistă de 2.200 de metri, capabilă să găzduiască aeronave de mari dimensiuni, a precizat operatorul naţional Greenland Airports într-un comunicat de presă.

Pista înghețată poate fi urmărită live pe internet, pe canalul oficial de Youtube.

Înainte de aeroportul de la Ilulissat, teritoriul autonom danez inaugurase deja noi aeroporturi în apropiere de capitala Nuuk (sud-vest) în luna noiembrie 2024 şi la Qaqortoq (sud), în luna aprilie 2026.

„Cele trei noi aeroporturi de la Ilulissat, Nuuk şi Qaqortoq schimbă fundamental modul în care diferitele regiuni ale ţării sunt conectate între ele, precum şi conexiunile Groenlandei cu restul lumii”, a declarat directorul Greenland Airports, Jens Lauridsen.

Se aşteaptă ca îmbunătăţirea infrastructurii aeriene, finanţată parţial de Danemarca, să sprijine dezvoltarea economiei locale şi a turismului în Groenlanda.

Unde este Ilulissat

Amplasat pe coasta de vest a Groenlandei, la aproximativ 300 de kilometri deasupra Cercului Polar Arctic, Ilulissat se învecinează cu Golful Disko şi aisbergurile sale enorme.

Fiordul său îngheţat este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din 2004.

Groenlanda a fost o colonie daneză până în 1953. În prezent, Groenlanda este o regiune autonomă care se administrează singură, în timp ce Danemarca este responsabilă de apărare şi politica externă.

Insula cu doar 56.000 de locuitori reprezintă o economie mică care este încă dependentă de subvenţiile plătite de Danemarca.

Pe lângă exploatarea minereurilor, dezvoltarea turismului sau a agriculturii în sudul extrem al insulei fac parte din posibilele piste de dezvoltare ale unui teritoriu care se bazează în proporţie de 90% pe pescuit.