Haos în celebrul parc național al Americii. Yosemite a rămas fără rangeri, iar turiștii nu mai respectă nicio regulă

După reducerile operate de administrația Trump, angajații parcului național sunt mult prea puțini pentru a-i opri pe vizitatori să arunce gunoaie, să zboare drone sau să sară de pe stânci, scrie The New York Times.

Timp de decenii, vizitatorii Yosemite National Park au fost întâmpinați de rangeri îmbrăcați în verde și kaki, care încasau taxele de acces și supravegheau intrările în parc.

Însă, într-o dimineață friguroasă de decembrie, la porțile parcului nu se afla niciun ranger. Turiștii au pătruns gratuit în sălbăticia impunătoare, derutați de norocul aparent.

De fapt, anul trecut, prezența rangerilor a fost extrem de rară, potrivit vizitatorilor fideli și organizațiilor de mediu. Supravegherea a fost mult diminuată față de normal, ceea ce a dus la un tip greșit de „sălbăticie”: aruncarea gunoaielor, sărituri de pe stânci și zboruri cu dronele.

Așa arată Yosemite sub președintele Donald Trump.

În ultimul an, Trump a zguduit din temelii agenția care administrează Yosemite, National Park Service.

Potrivit National Parks Conservation Association, administrația Trump a supervizat o reducere de 25% a personalului permanent din cadrul serviciului parcurilor naționale, printr-o combinație de concedieri realizate de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, plecări voluntare și pensionări.

Administrația a modificat și structurile de taxe și sistemele de rezervare. A eliminat accesul gratuit de Juneteenth și de Ziua lui Martin Luther King Jr., dar a introdus intrarea liberă în parcuri de ziua lui Donald Trump, care coincide cu Ziua Drapelului. În plus, anul acesta, chipul său apare pe permisul anual de acces în parcuri.

Departamentul de Interne al SUA, care coordonează Serviciul Parcurilor Naționale, a refuzat să comenteze situația personalului sau operațiunile din Yosemite.

„Parcul Național Yosemite continuă să funcționeze în condiții de siguranță și să primească milioane de vizitatori în fiecare an”, a transmis instituția într-un comunicat, adăugând că „programele educative pot varia de-a lungul anului, dar parcul oferă în continuare o gamă largă de oportunități educaționale, recreative și de conservare”.

Însă, potrivit interviurilor cu angajați ai parcului și ecologiști, tăierile de personal au însemnat că nu există întotdeauna suficienți rangeri pentru a deservi punctele de acces sau pentru a-i educa pe vizitatori despre protejarea mediului. În lipsa personalului, cercetători care lucrează în parc au ajuns să curețe toaletele publice.

„Este extrem de descurajant să vezi direcția în care ne îndreptăm”, a spus Mark Ruggiero, ranger pensionat din Yosemite, care încă mai lucrează part-time în parc. „Sunt vremuri grele. Nimeni nu știe cu adevărat ce va urma”.

În același timp, turiștii au venit în număr record. Vara lui 2025 a fost una dintre cele mai aglomerate din ultimii ani, iar luna octombrie a fost neobișnuit de plină, deoarece parcul a rămas deschis și gratuit în timpul blocajului guvernamental federal.

Elisabeth Barton, coproprietară a unei companii care oferă tururi ghidate în Yosemite, spune că afacerea ei a beneficiat de aglomerație. Totuși, a observat tot mai mulți vizitatori care merg pe contrasens pe drumuri cu sens unic, parchează pe pajiști fragile sau practică BASE jumping de pe stânci, activitate interzisă.

„Vedem un parc care se chinuie serios să facă față numărului de vizitatori”, a spus Barton, în vârstă de 46 de ani. „Îmi este greu să văd strategia pe termen lung”.

Peisajele din Yosemite, cu lacuri alpine și pajiști scăldate în lumină aurie, au inspirat crearea întregului sistem al parcurilor naționale americane. În 1864, președintele Abraham Lincoln a declarat Valea Yosemite teren protejat federal, destinat uzului public. Acest act a deschis calea pentru înființarea sistemului național de parcuri, iar Yosemite a devenit al treilea parc național al Statelor Unite, în 1890.

Parcul, de mărimea statului Rhode Island, găzduiește Half Dome și El Capitan, poate cele mai emblematice stânci din țară. Tot aici se află una dintre cele mai înalte cascade din SUA, unde, într-o dimineață recentă, se putea vedea un curcubeu la bază, acolo unde apa se izbea de bolovanii de granit.

La o plimbare prin parc, în decembrie, Yosemite părea neschimbat. Un tată din sudul Californiei aștepta apusul pentru ca fiul său să o ceară în căsătorie pe iubita lui. Un turist din Cehia, aflat în turul mai multor parcuri naționale, se minuna că o singură țară poate aduna atâta frumusețe.

Grace Shiyatta spunea că traversa o pădure de pini pentru a se întâlni cu prietenii la un picnic, organizat pentru a-și sărbători cea de-a 60-a aniversare. În tinerețe, ei veneau anual la Yosemite pentru schi fond.

„Ce aș putea face mai frumos decât să stau în Yosemite?”, a spus ea.

Totuși, ea și alți turiști s-au declarat surprinși că nimeni nu le-a cerut taxa de intrare. Un alpinist a spus că tocmai urcase pe Half Dome fără permisul obligatoriu, menit să prevină accidentele mortale.

Barton și partenerul ei, Bryant Burnette, cred că vizitatorii au devenit tot mai indisciplinați tocmai pentru că nu mai există suficient personal care să le explice importanța protejării peisajului.

„Nu e de mirare că oamenii aruncă gunoaie și zboară cu dronele”, a spus Burnette, de 36 de ani, în timp ce strângea șervețele și ambalaje aruncate pe podeaua văii. „Nici nu pot să mă supăr pe ei”.

Anul trecut, Yosemite a fost scena unor proteste publice ale angajaților federali față de administrația Trump. În februarie, la scurt timp după concedierea bruscă a 1.000 de angajați ai serviciului parcurilor, un grup de salariați frustrați a arborat un steag de primejdie pe El Capitan, stâncă ce se ridică la peste 900 de metri deasupra Văii Yosemite.

Susținătorii parcului se tem de efectele pe termen lung, mai ales de pierderea angajaților care planifică conservarea Yosemite: cercetători care studiază speciile pe cale de dispariție sau incendiile de vegetație și specialiști care mută infrastructura din zonele inundabile.

În prezent, angajații țin parcul în funcțiune de la o zi la alta, dar acest lucru nu este suficient și nu poate continua la nesfârșit, avertizează Don Neubacher, superintendent al Yosemite între 2010 și 2016.

„Nu vorbim despre un parc de oraș oarecare”, a spus el. „Vorbim despre unele dintre cele mai mari daruri ale naturii. Este un moment critic”.