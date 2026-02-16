Hoțul de 90 de ani care le-a dat bătăi de cap carabinierilor, în Italia. Avea propria metodă și un cazier întins pe jumătate de secol

Bărbatul purta un rucsac protejat meticulos în interior cu folie de aluminiu, o tehnică special concepută pentru a eluda senzorii de securitate ai magazinului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un hoț în serie în vârstă de 90 de ani a fost reţinut la Roma, în Italia. Acesta folosea tehnica rucsacului căptușit cu aluminiu pentru a evita alarmele magazinelor şi pentru a putea sustrage marfa de lux.

De origine columbiană, născut în 1937 și fără domiciliu stabil, bărbatul a fost oprit după ce a trecut barierele antifurt ale unui cunoscut centru comercial de la Roma.

Carabinierii l-au reţinut după ce un agent de pază l-a observat îndepărtându-se brusc după ce s-a declanșat alarma. Conform reconstituirii, în ciuda solicitărilor repetate de a se opri, bărbatul în vârstă de 90 de ani a încercat inițial să fugă înainte de a fi adus înăuntru pentru identificare, relatează Corriere della Sera.

Tehnica folosită nu era cea a unui începător: bărbatul purta un rucsac protejat meticulos în interior cu folie de aluminiu prinsă cu o bandă de scotch, o tehnică special concepută pentru a eluda senzorii de securitate ai magazinului. În interiorul genții de voiaj și în buzunarele jachetei, ofițerii au găsit obiecte evaluate la peste 1.100 de euro, constând în două perechi de ochelari de firmă, un parfum, un portofel și alte accesorii, furate și din magazinele din zonă. Printre bunurile furate se număra și un ceas cu curea de piele și carcasă aurie în formă de inimă, pe care bărbatul nu l-a putut justifica.

Toată marfa a fost recuperată și returnată managerilor magazinelor, în timp ce rucsacul protejat a fost confiscat de ofițeri ca probă legată de infracțiune.

Anchetele au dezvăluit că în spatele trăsăturilor unui străbunic inofensiv se ascundea un cazier judiciar care se întindea pe o jumătate de secol, prima sa fotografie de identificare datând din 1974.

Prin urmare, era o veche cunoștință a forțelor de ordine, capabil să se deplaseze între Roma, Trieste și Liguria folosind diverse pseudonime, inclusiv cel al unui cetățean iugoslav născut la Sarajevo. De-a lungul anilor, cazierul său a fost îmbogățit de nenumărate rapoarte despre furt calificat, recepționare de bunuri furate și chiar un jaf comis la gara Termini din Roma în 2021.

În ciuda unui lung istoric de activități infracționale care l-a văzut operând în aproape fiecare zonă a capitalei, bărbatul în vârstă de 90 de ani este cercetat în stare de libertate.