Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut

Un videoclip tulburător a dezvăluit momentul în care Iryna Zarutska a fost ucisă FOTO: Instagram/ captură video CATS

Refugiata ucraineană Iryna Zarutska era deja inconștientă și pierduse mult sânge când trecătorii au cerut ajutor, după ce a fost înjunghiată mortal într-un tren din Carolina de Nord, conform apelurilor înregistrate la numărul de urgențe 911 obținute de The New York Post.

„Un bărbat a înjunghiat fără niciun motiv această femeie”, a spus un bărbat panicat, în timpul unui apel de trei minute, după ce recidivistul fără adăpost Decarlos Brown a înjunghiat victima de 23 de ani cu un briceag.

„Vă rog, grăbiți-vă, sângerează. Sângerează mult”, a spus tulburat apelantul, care abia putea răspunde la întrebările dispecerului în mijlocul haosului de pe linia Lynx Blue din Charlotte, pe 22 august.

Martorul a descris suspectul drept un bărbat violent, de culoare, care deja coborâse din tren. Ulterior s-a dovedit că acesta era un infractor înrăit, cu schizofrenie paranoică.

Un alt apelant la 911 a spus că Iryna Zarutska - care ajunsese în SUA în 2022, căutând o viață mai sigură după ce Rusia a atacat Ucraina - nu dădea niciun semn de viață în timp ce trecătorii încercau să oprească sângerarea prin aplicarea de presiune pe răni.

„Această doamnă tocmai a fost înjunghiată. Este o femeie întinsă pe jos, cu mult sânge… noi nu am văzut atacul”, i-a spus calm o martoră operatorului de urgență, explicând că nu a fost martoră la agresiunea brutală.

„Oamenii sunt în panică. Este mult sânge. Cred că a murit”.

În timp ce unii apelanți l-au descris pe atacator, alții au anunțat cutremurați că tânăra era probabil deja moartă.

„O fată a fost înjunghiată în tren. Cred că e moartă”, i-a spus un bărbat dispecerului.

„Cred că fata poate fi moartă, omule… tipul care a făcut asta stă aici, pe rampă”.

Imagini șocante surprinse de camera de supraveghere din timpul atacului o arată pe tânăra ucraineancă speriată, încercând să se protejeze cu mâinile, privind cu teamă către atacator, după ce a fost înjunghiată de trei ori, inclusiv o dată în gât.

Iryna Zarutska, cu pantalonii pătați de sânge, a căzut la podea câteva secunde mai târziu, în timp ce atacatorul său a mers pe culoarul din tren cu cuțitul în mână, lăsând în urmă o dâră de sânge.

Tânăra a fost declarată moartă la fața locului.

Brown, care avea 13 condamnări anterioare, un proces în așteptare și era eliberat pe cauțiune, a fost arestat la scurt timp după crimă. El riscă să fie condamnat la moarte.