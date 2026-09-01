Ikea reduce prețurile pentru a-și atrage clienții din Europa, după doi ani de scădere a veniturilor

Ikea a anunțat că va investi în total 1,2 miliarde de euro pentru reducerea prețurilor. FOTO: Getty Images

Retailerul suedez de mobilă Ikea a anunțat, marți, noi reduceri de prețuri în Europa, în încercarea de a crește vânzările. Decizia vine într-un moment în care costurile tot mai mari ale locuințelor îi face pe mulți oameni să amâne mutarea și să reducă cheltuielile pentru mobilă și produse pentru casă, scrie Reuters.

Ikea a anunțat că va investi în total 1,2 miliarde de euro pentru reducerea prețurilor. Compania speră astfel să atragă clienții care au bugete mai mici și să crească vânzările, după doi ani consecutivi în care veniturile au scăzut.

"Costul vieții crește și situația devine tot mai dificilă pentru mulți oameni", a declarat Juvencio Maeztu, directorul general al Ingka, cel mai mare retailer Ikea din lume. Compania operează magazinele Ikea din majoritatea țărilor europene, în baza sistemului de franciză al Inter Ikea, proprietarul brandului și furnizorul de mobilier.

"Pentru mulți oameni, casa înseamnă un dormitor într-o locuință împărțită cu alte persoane. De aceea, este și mai important să oferim soluții pentru depozitare și organizare", a adăugat Maeztu.

În Germania, cea mai mare piață Ikea în funcție de venituri, compania a redus prețurile pentru peste 1.500 de produse.

De exemplu, fotoliul Poang costă acum 119 euro, față de 179 de euro. În Marea Britanie, biblioteca Kallax a fost redusă de la 60 la 49 de lire sterline, iar comoda Alex de la 70 la 55 de lire sterline.

"Încercăm să reducem constant costurile, inclusiv prin reproiectarea produselor încă din faza de dezvoltare", a declarat Jakub Jankowski, directorul general al Inter Ikea. Compania cumpără produse atât de la propriile fabrici, cât și de la furnizori externi. Jankowski a precizat că reproiectarea gamei de dulapuri Pax a redus costurile de ambalare cu 70%.

Automatizarea și folosirea energiei regenerabile au contribuit, de asemenea, la reducerea costurilor, a spus Jankowski. Europa este o regiune importantă pentru producția Ikea, iar printre principalele țări de unde compania se aprovizionează se numără Polonia, Italia, Lituania și Germania.

Pentru a atrage clienți noi, Ikea a deschis șapte magazine mai mici în Europa de la începutul anului. Compania încearcă astfel să se îndepărteze de modelul tradițional al magazinelor foarte mari, amplasate în afara orașelor.

Inter Ikea a anunțat că și alți francizați au acceptat să reducă prețurile. Printre aceștia se numără Sarton Group în Insulele Baleare și Insulele Canare, Mapa în Turcia, Housemarket în Grecia, Cipru și Bulgaria, Miklatorg Group în Islanda și Inter Ikea Retail în Estonia, Letonia și Lituania.