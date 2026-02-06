Imagini cu ucraineni care folosesc un vechi avion polonez „Skytruck” pentru a vâna drone rusești

Imagini cu ucraineni care folosesc un vechi avion polonez „Skytruck” pentru a vâna drone rusești. FOTO: X OSINTtechnical

O unitate ucraineană de asalt aerian ar folosi un avion de origine poloneză cu design din epoca sovietică, pentru a vâna și doborî drone rusești, potrivit relatărilor din presă, scrie Kyiv Post.

Un reportaj video difuzat de postul francez TF1 și publicat miercuri arată un reporter care se alătură unei unități de voluntari ucraineni specializate în „vânătoarea de drone”, care utilizează „un avion militar vechi, din perioada sovietică”, ca parte a apărării Ucrainei împotriva Rusiei.

Imaginile surprind avionul cargo adaptat, echipat cu armament, care se apropie de drone kamikaze de tip Shahed în timp ce se îndreptau probabil spre posibile ținte, iar ucrainenii de la bord deschid focul și doboară țintele. Echipajul din filmare ar fi doborât aproape 150 de astfel de drone, iar un pilot citat de TF1 spune că misiunile „trec de la vânătoare de drone la un veritabil combat aerian”.

Ukrainian forces turned a PZL M28 Skytruck into a fixed wing drone hunting gunship, equipped with a door-mounted M-134 minigun.



The aircraft has already downed nearly 120 Russian drones. pic.twitter.com/oIbeh0fXbm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 4, 2026

Deși TF1 descrie aparatul ca fiind „un avion sovietic vechi”, site-ul polonez Forsal a relatat joi că ar putea fi produs în Polonia.

Aeronava din reportaj pare să fie fie un Antonov An-28, fie varianta sa poloneză.

Polonia a început să fabrice propriile versiuni încă din anii 1980, iar aparatele produse local au ajuns să fie cunoscute sub denumirea „Skytruck”.

Extinderea masivă a folosirii dronelor în războiul din Ucraina, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, a împins ambele tabere să improvizeze soluții aeriene împotriva dronelor, inclusiv prin reutilizarea unor aeronave mai vechi pentru interceptare