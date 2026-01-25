Imagini din încăperea unde o tânără a fost ținută sclavă timp de 25 de ani

Publicat la 23:30 25 Ian 2026

Femeia nu avea fișe medicale sau stomatologice și nu mai consultase un medic de aproximativ 20 de ani. Foto: Gloucestershire Constabulary

O adolescentă a fost forțată să muncească zi și noapte, fiind ținută drept sclavă timp de peste 25 de ani, potrivit judecătorilor unui tribunal britanic.

Victima, care are acum peste 40 de ani, avea doar 16 ani când, în 1995, a fost adusă în locuința insalubră a Amandei Wixon, în vârstă de 56 de ani, mamă a zece copii. A rămas acolo până în 2021, potrivit The Independent.

Curtea Coroanei din Gloucester a fost informată că femeia era bătută în mod repetat, inclusiv cu coada de la mătură, lovituri în urma cărora a rămas fără dinți. Abuzurile nu s-au oprit aici: agresorii îi turnau detergent de vase pe gât, îi aruncau clor pe față și îi rădeau capul cu forța, în mod repetat.

Hrana îi era strict raționalizată, fiind obligată să supraviețuiască din resturi. Nu avea voie să părăsească locuința și era forțată să se spele pe ascuns, noaptea.

Casa familiei, situată în zona Priors Park din Tewkesbury, comitatul Gloucestershire, era supraaglomerată și într-o stare avansată de degradare: mucegai pe pereți, tencuială căzută și gunoaie adunate în curtea din spate.

Amanda Wixon a negat acuzațiile de lipsire de libertate, două capete de acuzare privind munca forțată și patru acuzații de agresiune care au provocat vătămări corporale. Juriul a achitat-o pentru una dintre acuzații, însă a găsit-o vinovată pentru celelalte.

Femeia a fost eliberată sub control judiciar și urmează să își primească sentința pe 12 martie.

Procurorul Sam Jones le-a spus juraților că victima a fost ținută captivă, bătută în repetate rânduri și obligată să muncească sub amenințarea violenței. De asemenea, i-au fost refuzate mâncarea și posibilitatea de a se spăla, ani la rând.

Judecătorul Ian Lawrie KC a menționat că femeia, care suferă de dificultăți de învățare, provenea dintr-o familie disfuncțională.

Fiul femeii a alertat autoritățile

Poliția a intervenit în martie 2021, după ce unul dintre fiii Amandei Wixon a alertat autoritățile. Ofițerii au descris dormitorul victimei ca o „celulă de închisoare”, restul casei fiind murdar și dezordonat.

Femeia le-a spus polițiștilor: „Nu vreau să fiu aici. Mandy mă bate tot timpul. Nu-mi place. Nu m-am spălat de ani de zile. Nu-mi dă voie.”

Instanța a aflat că serviciile sociale au avut contact cu familia la sfârșitul anilor ’90, însă nu există nicio evidență a unor intervenții ulterioare.

Femeia nu avea fișe medicale sau stomatologice și nu mai consultase un medic de aproximativ 20 de ani. Lipsa completă a oricăror documente medicale sau sociale demonstrează că nu i s-a permis niciodată să părăsească locuința.

„La sfârșitul anilor ’90, pare că femeia a dispărut într-o gaură neagră. Nu există nicio întâlnire consemnată, nicio urmă a prezenței sale în afara casei timp de două decenii”, a mai spus Jones.