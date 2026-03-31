Furtună de nisip impresionantă în nord-vestul Africii. "Zidul" de praf s-a întins pe 1.500 de kilometri

1 minut de citit Publicat la 09:58 31 Mar 2026 Modificat la 09:58 31 Mar 2026

Imagini din satelit cu o furtună de nisip impresionantă în nord-vestul Africii. Un zid de praf s-a întins pe 1.500 de kilometri.

O furtună de nisip de proporții impresionante a acoperit nord-vestul Africii luni și a format un adevărat „zid” de praf care s-a întins pe o distanță de peste 1.500 de kilometri, așa cum se observă în imaginile din satelit.

Aceste furtuni de nisip apar în zone aride, când vântul puternic ridică cantități uriașe de particule în atmosferă.

عاصفة رملية هائلة تجتاح موريتانيا، افريقيا pic.twitter.com/6yNSqqAB7a — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) March 31, 2026

Astfel de evenimente pot transporta zeci de milioane de tone de nisip pe distanțe foarte mari, uneori peste mii de kilometri.

شهدت المناطق الحدودية بين الجزائر ?? وموريتانيا اليوم، عاصفة رملية "جدارية" ضخمة اتسمت بكثافة غبارية عالية، حيث غطت سماء مدينة تندوف (جنوب غرب الجزائر) قبل أن تمتد لتجتاح أقصى شمال الأراضي الموريتانية.

30-3-2026?

Algeria's border with Mauritania ?? pic.twitter.com/dDuo69x3Zp — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) March 30, 2026

Praful saharian este frecvent transportat spre Europa de cicloni și curenți de aer, ajungând până în Mediterană și chiar în România.

Particulele fine pot afecta respirația, mai ales la persoanele vulnerabile, iar frecvența acestor fenomene este în creștere la nivel global.