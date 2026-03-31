Furtună de nisip impresionantă în nord-vestul Africii. "Zidul" de praf s-a întins pe 1.500 de kilometri

O furtună de nisip de proporții impresionante a acoperit nord-vestul Africii luni și a format un adevărat „zid” de praf care s-a întins pe o distanță de peste 1.500 de kilometri, așa cum se observă în imaginile din satelit.
Aceste furtuni de nisip apar în zone aride, când vântul puternic ridică cantități uriașe de particule în atmosferă.
عاصفة رملية هائلة تجتاح موريتانيا، افريقيا pic.twitter.com/6yNSqqAB7a— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) March 31, 2026
Astfel de evenimente pot transporta zeci de milioane de tone de nisip pe distanțe foarte mari, uneori peste mii de kilometri.
شهدت المناطق الحدودية بين الجزائر ?? وموريتانيا اليوم، عاصفة رملية "جدارية" ضخمة اتسمت بكثافة غبارية عالية، حيث غطت سماء مدينة تندوف (جنوب غرب الجزائر) قبل أن تمتد لتجتاح أقصى شمال الأراضي الموريتانية.— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) March 30, 2026
30-3-2026?
Algeria's border with Mauritania ?? pic.twitter.com/dDuo69x3Zp
Praful saharian este frecvent transportat spre Europa de cicloni și curenți de aer, ajungând până în Mediterană și chiar în România.
Particulele fine pot afecta respirația, mai ales la persoanele vulnerabile, iar frecvența acestor fenomene este în creștere la nivel global.