Antena 3 CNN Externe Mapamond Furtună de nisip impresionantă în nord-vestul Africii. "Zidul" de praf s-a întins pe 1.500 de kilometri

Furtună de nisip impresionantă în nord-vestul Africii. "Zidul" de praf s-a întins pe 1.500 de kilometri

G.M.
1 minut de citit Publicat la 09:58 31 Mar 2026 Modificat la 09:58 31 Mar 2026
Imagini din satelit cu o furtună de nisip impresionantă în nord-vestul Africii. Un zid de praf s-a întins pe 1.500 de kilometri. FOTO: X

O furtună de nisip de proporții impresionante a acoperit nord-vestul Africii luni și a format un adevărat „zid” de praf care s-a întins pe o distanță de peste 1.500 de kilometri, așa cum se observă în imaginile din satelit.

Aceste furtuni de nisip apar în zone aride, când vântul puternic ridică cantități uriașe de particule în atmosferă.

Astfel de evenimente pot transporta zeci de milioane de tone de nisip pe distanțe foarte mari, uneori peste mii de kilometri.

Praful saharian este frecvent transportat spre Europa de cicloni și curenți de aer, ajungând până în Mediterană și chiar în România.

Particulele fine pot afecta respirația, mai ales la persoanele vulnerabile, iar frecvența acestor fenomene este în creștere la nivel global.

Etichete: praf saharian Nor de praf saharian africa

