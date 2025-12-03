Imagini rare în Gaza, după ani de război. 54 de nunți au avut loc într-o singură zi

Imagini rare în Gaza după ani de război. 54 de nunți au avut loc într-o singură zi. FOTO: Hepta

54 de nunți au avut loc în Gaza, într-o ceremonie colectivă organizată în sudul Fâșiei, unde miresele îmbrăcate în rochii tradiționale palestiniene și mirii în costume au pășit ținându-se de mână printre clădirile prăbușite.

Printre cele 54 de cupluri care și-au unit destinele marți, într-un rar moment de speranță după doi ani de devastare, moarte și conflict, s-au numărat și palestinienii de 27 de ani Eman Hassan Lawwa și Hikmat Lawwa, scrie AP News.

„În ciuda tuturor lucrurilor prin care am trecut, vom începe o viață nouă”, a spus Hikmat Lawwa. „Dacă Dumnezeu vrea, acesta va fi sfârșitul războiului”, a adăugat el.

Nunțile sunt un element central al culturii palestiniene, dar au devenit o raritate în Gaza în timpul războiului. Tradiția a revenit odată cu armistițiul fragi la care s-a ajuns, chiar dacă ceremoniile de astăzi nu mai seamănă cu evenimentele fastuoase organizate altădată.

În timp ce mulțimile scandau și fluturau steaguri palestiniene în orașul Khan Younis, bucuria a fost umbrită de criza care continuă să afecteze întreaga Fâșie. Majoritatea celor 2 milioane de locuitori ai Gazei, inclusiv Eman și Hikmat Lawwa, au fost strămutați de război, zone întregi din orașe au fost rase de pe fața pământului, iar lipsa ajutoarelor și reizbucnirea periodică a violențelor continuă să marcheze viața de zi cu zi.

Tânărul cuplu a fugit în timpul războiului în orașul apropiat Deir al-Balah și de atunci se luptă să găsească hrană și adăpost. Tinerii că nu știu cum își vor construi viața împreună în situația actuală. „Vrem să fim fericiți ca restul lumii. Voiam să am o casă, un loc de muncă și să trăiesc ca toți ceilalți”, a mărturisit Hikmat. „Astăzi, visul meu este să găsesc un cort în care să pot locui.”

Sărbătoarea a fost finanțată de Al Fares Al Shahim, o organizație de ajutor umanitar susținută de Emiratele Arabe Unite. Pe lângă organizarea evenimentului, organizația le-a oferit cuplurilor o mică sumă de bani și alte provizii pentru a-și putea începe viața împreună.

Pentru palestinieni, nunțile sunt adesea sărbători elaborate care se întind pe parcursul mai multor zile și sunt privite ca o decizie socială și economică importantă, cu impact asupra viitorului întregii familii. Ele includ dansuri pline de bucurie și procesiuni pe străzi și mese îmbelșugate.

Nunțile pot fi, de asemenea, un simbol al rezistenței și o celebrare a familiilor care duc mai departe tradițiile palestiniene, explică Randa Serhan, profesor de sociologie la Barnard College, care a studiat nunțile palestiniene.

„Fiecare nouă nuntă aduce cu ea și copii, iar asta înseamnă că amintirile și generațiile nu vor dispărea”, spune Serhan. „Cuplurile vor continua viața într-o situație imposibilă.”

Marți, un convoi de mașini care îi transporta pe miri și mirese a străbătut zone întinse de clădiri prăbușite. Hikmat și Eman Lawwa au fluturat steaguri palestiniene alături de celelalte cupluri, în timp ce familiile din jur dansau pe muzica ce răsuna peste mulțime.

Eman, îmbrăcată într-o rochie tradițională albă, roșie și verde, a spus că nunta le-a oferit un mic moment de respiro după ani de suferință. Dar a fost, în același timp, umbrită de pierderea tatălui, mamei și a altor membri ai familiei, uciși în timpul războiului. „Este greu să simți bucurie după atâta durere”, a mărturisit ea, cu lacrimile pe obraji.