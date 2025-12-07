Imagini uimitoare în Hawaii: Momentul în care o cameră de filmat e înghițită de lava Vulcanului Kilauea

Momentul în care o cameră de filmat e înghițită de lava Vulcanului Kilauea. Foto: Captură YouTube

Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe glob, a erupt sâmbătă în Parcul Național al vulcanilor din Insulele Hawaii. Imaginile surprinse în timpul erupției sunt spectaculoase.

Erupția vulcanului a fost surprinsă de o cameră de filmat situată la distanță, care a reușit să înregistreze timp de 10 minute erupția, până când a fost și ea înghițită de lavă, scrie BBC.

Imaginile au fost oferite de US Geological Survey (USGS), care a transmis că au fost observate fântâni de lavă de până la 30 metri înălțime.

Kilauea este cel mai activ vulcan dintre cei 5 care alcătuiesc Insula Hawaii și unul dintre cei mai activi vulcani din lume.

Vulcanul erupe constant din decembrie anul trecut.