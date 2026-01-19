Imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins jaful de la muzeul Luvru ar putea duce la o răsturnare de situaţie

După jaf, muzeul Luvru a transferat o parte din colecţia de bijuterii la Banca Centrală a Franţei din motive de securitate. FOTO: Profimedia Images

În Franţa au fost făcute publice imaginile de pe camerele de supraveghere ale muzeului Luvru care au surprins jaful comis în data de 19 octombrie 2025, în urma căruia hoţii au fugit cu bijuterii estimate la 87 milioane de euro.

Imaginile de pe camerele de supraveghere de la Louvre care au surprins jaful de 87 de milioane de euro arată două persoane intrând în Galeria Apollo pe o fereastră, una dintre acestea purtând o vestă galbenă. În faţa hoţior se aflau câţiva membri ai personalului de la muzeu care, la vederea acestora, s-au retras din calea infractorilor, relatează TF1.

După ce au aleargat pe culoarul galeriei, cei doi bandiţi s-au oprit în faţa vitrinelor, având în mână o geantă în care, cel mai probabil, se afla polizorul cu care aveau să taie sticla de protecţie pentru a fura bijuteriile.

În acelaşi timp imaginile surprind cum un angajat de la Luvru a apărut cu o rangă luată de la barierele de protecţie ale muzeului, a făcut câțiva pași spre hoți, apoi s-a răzgândit. După patru minute, cei doi criminali au părăsit muzeul, scăpând mai multe bijuterii pe podea.

Videoclipul aduce date importante pentru anchetă, mai ales în condiţiile în care dezvăluie o lipsă flagrantă de resurse pentru agenții de pază ai muzeului parizian și o anumită stângăcie din partea tâlharilor.

Nu în ultimul rând potrivit procurorului de la Paris, bijuteriile furate în octombrie anul trecut de la Luvru s-ar putea afla încă în Franța, iar găsirea lor rămâne prioritatea principală a anchetei.