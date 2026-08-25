În 1912, Noua Zeelandă a eliberat wallabi lângă Rotorua. Acum, ocupă 200.000 de hectare și s-ar putea răspândi pe o treime din țară

Wallabi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Wallabii introduși în Noua Zeelandă în urmă cu mai bine de un secol s-au răspândit pe o suprafață de peste 200.000 de hectare în Insula de Nord a țării. Autoritățile încearcă acum să le controleze populația, deoarece aceste animale pot afecta pădurile native, concurează cu animalele de fermă pentru pășuni și pot distruge puieții din plantații, potrivit Times of India.

Un wallabi este un macropod de talie mică sau medie, originar din Australia și Noua Guinee.

Wallabii din regiunea Bay of Plenty au fost aduși din Australia. Potrivit Consiliului Regional Bay of Plenty din Insula de Nord a Noii Zeelande, wallabii dama și parma au fost introduși pe insula Kawau de fostul prim-ministru al Noii Zeelande, Sir George Grey, în jurul anului 1870, alături de animale precum maimuțe, zebre și gnu.

În 1912, wallabii dama de pe insula Kawau au fost eliberați în apropierea lacului Okareka, în regiunea Bay of Plenty.

De atunci, animalele s-au răspândit pe o suprafață extinsă. Consiliul Regional Bay of Plenty spune că acestea se găsesc în prezent pe mai mult de 200.000 de hectare. Arealul lor actual se întinde de la Rotorua spre est, până la Kawerau, și spre sud, dincolo de Maunga Kakaramea, cunoscut și sub numele de Rainbow Mountain, până către lanțul muntos Paeroa, între Reporoa și Waikite Valley.

Răspândirea lor este îngrijorătoare deoarece wallabii sunt greu de depistat.

Sunt precauți și activi în principal noaptea. În timpul zilei, se adăpostesc adesea în păduri dese sau în zone cu vegetație arbustivă. Pot trăi atât în păduri native, cât și în păduri exotice, în special în locurile unde pădurea se află în apropierea pășunilor sau a zonelor deschise și însorite.

Wallabii pot schimba pădurile

Principala problemă este ceea ce mănâncă aceste animale. Wallabii se hrănesc cu puieți de arbori nativi, ferigi și ierburi. Dacă acest comportament continuă pe o perioadă lungă, poate împiedica dezvoltarea anumitor plante native și înlocuirea arborilor bătrâni.

În timp, acest lucru poate modifica structura și compoziția pădurilor native. Unele dintre plantele consumate în mod selectiv de wallabi reprezintă, de asemenea, surse importante de hrană pentru păsările native și alte animale sălbatice.

Wallabii pot crea probleme și în afara pădurilor native. În plantațiile exotice, pot distruge puieții tineri de pin și eucalipt. În ferme, concurează cu animalele de fermă pentru pășuni, reducând cantitatea de hrană disponibilă acestora.

Animalele preferă zonele în care se pot deplasa între zonele împădurite și terenurile deschise. Se adună adesea în grupuri familiale mici. În anumite locuri, răspândirea lor a fost încetinită de bariere naturale, precum lacurile și râurile. Cu toate acestea, autoritățile spun că oamenii au contribuit uneori la deplasarea wallabiilor dincolo de aceste bariere.

Pagubele provocate de wallabi ar putea ajunge la 84 de milioane de dolari pe an

Wallabii sunt foarte mobili, iar estimările arată că populațiile lor se pot răspândi, în medie, cu până la 2 kilometri pe an. Dacă răspândirea lor nu este controlată, oamenii de știință estimează că aceștia ar putea ajunge să ocupe o treime din Noua Zeelandă până în 2065.

Guvernul estimează că pagubele provocate de wallabi ar putea ajunge la 84 de milioane de dolari pe an dacă animalele nu sunt ținute sub control. De asemenea, autoritățile spun că valoarea pagubelor este de așteptat să crească în fiecare an.

Wallabii au fost, prin urmare, clasificați drept organisme nedorite în baza Legii privind biosecuritatea din Noua Zeelandă din 1993. Potrivit legii, wallabii nu pot fi crescuți, vânduți, transportați sau expuși fără permis.

Eforturi pentru controlul populației

Consiliul Regional Bay of Plenty are diferite categorii de gestionare pentru speciile de wallabi. Wallabii dama și parma sunt incluși în programe de eradicare și de limitare progresivă a răspândirii.

În cadrul programului de eradicare, dăunătorii sunt prezenți, dar numărul sau distribuția lor sunt suficient de limitate pentru ca eliminarea lor să fie considerată posibilă și eficientă din punct de vedere al costurilor.

Limitarea progresivă este folosită atunci când obiectivul este împiedicarea răspândirii dăunătorului, reducerea arealului acestuia sau eliminarea sa din anumite părți ale regiunii în timp.

Alte trei specii de wallabi — wallaby Bennett, wallaby de stâncă cu coadă stufoasă și wallaby de mlaștină — nu sunt cunoscute în prezent ca fiind stabilite în regiunea Bay of Plenty. Aceste specii sunt incluse într-un program de excludere, ceea ce înseamnă că autoritățile regionale sunt responsabile de gestionarea noilor incursiuni în regiune.

Împușcarea pe timp de noapte și otrăvirea

O metodă folosită pe terenurile agricole private este împușcarea pe timp de noapte. Wallabii sunt activi în principal noaptea, ceea ce face ca această metodă să fie potrivită pentru controlul lor în zonele în care poate fi aplicată în condiții de siguranță.

Consiliul Regional Bay of Plenty spune că împușcarea pe timp de noapte ar trebui realizată doar de trăgători autorizați și experimentați. De asemenea, precizează că plasarea precisă a focului este esențială pentru ca animalele să fie ucise fără suferință inutilă.

Otrăvirea reprezintă o altă metodă de control, deși doar un număr limitat de pesticide sunt autorizate pentru utilizarea împotriva wallabiilor. Consiliul menționează 1080 și cianura încapsulată Feratox drept cele două pesticide autorizate.

Utilizarea acestora este reglementată, iar persoanele care le manipulează trebuie să dețină o licență pentru substanțe controlate. Folosirea acestor pesticide este, de asemenea, supusă cerințelor stabilite de WorkSafe și de Medical Officer of Health.

Wallabii pot fi vulnerabili la momelile împrăștiate din aer sau manual, însă nu folosesc întotdeauna stațiile de alimentare cu momeli. Raportul menționează că, în locurile în care wallabii trăiesc alături de oposumi, aceștia din urmă, mai mici, dar mai agresivi, pot împiedica wallabii să ajungă la unele stații cu momeli.

Oamenilor li se cere să raporteze prezența wallabiilor, indiferent dacă animalele sunt vii sau moarte. Urmele și excrementele lor pot oferi, de asemenea, dovezi privind prezența acestora.

O urmă de wallabi are o formă distinctivă. Picioarele posterioare lungi pot lăsa urme în nisip sau în solul moale, cu un deget central mare care se extinde dincolo de degetul exterior. Și excrementele lor sunt distinctive și sunt puțin mai mari decât excrementele individuale de cerb, având adesea forma unei picături de apă.