În Rusia, un pilot care a salvat viețile a 167 de pasageri de la bord este obligat acum să plătească pentru reparația avionului

Avionul a suferit avarii în urma aterizării de urgență FOTO: X/ Nexta

Povestea pilotului Sergey Belov, care în septembrie 2023 a efectuat o aterizare de urgență cu un Airbus A320 pe un câmp din Siberia, salvând toți cei 167 de oameni de la bord, a luat o întorsătură neașteptată. Mai exact, el este obligat printr-o decizie a instanței să plătească pentru reparația avionului, potrivit Nexta.

În septembrie 2023, căpitanul Airbus A320 Sergey Belov a efectuat o aterizare de urgență pe un câmp, în urma unei defecțiuni a sistemului hidraulic.

Aeronava - care efectua un zbor de la Soci la Omsk - nu a reușit să ajungă la un aeroport alternativ din cauza consumului excesiv de combustibil, însă toți cei 167 de pasageri și membri ai echipajului au supraviețuit.

Inițial, piloții au fost aclamați drept eroi. Ulterior, au fost concediați în tăcere, iar Belov a fost desemnat principalul inculpat și vizat de un proces în valoare de 1,3 milioane de dolari.

Astfel, la mai bine de doi ani după incident, situația s-a schimbat dramatic. Autoritățile rusești au deschis un dosar penal împotriva lui Sergey Belov, acuzându-l de încălcări ale regulilor de siguranță în traficul aerian și exploatarea necorespunzătoare a aeronavei. El riscă până la 2 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Pe lângă dosarul penal, Belov a ajuns să fie principalul inculpat într-un proces civil în care i se cere plata unor daune pentru o sumă echivalentă cu aproximativ 1,3 milioane de dolari (118,9 milioane de ruble) pentru avarierea aeronavei.

Conform relatărilor recente din presa internațională, după ce inițial fusese lăudat, Belov și alți piloți au fost în cele din urmă concediați fără prea multă mediatizare de către Ural Airlines.

Apărarea lui Belov susține că evaluarea daunelor a fost realizată cu încălcări grave și că calculele nu sunt susținute de documentație corespunzătoare.