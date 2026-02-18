Începe procesul în cazul alpinistului care și-a lăsat iubita să moară de frig pe munte, în Austria. Momentul a fost filmat

4 minute de citit Publicat la 11:07 18 Feb 2026 Modificat la 11:09 18 Feb 2026

Kerstin Gurtner, femeia care a murit înghețată pe munte FOTO: Kerstin Gurtner/ Facebook

La mai bine de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei este judecat joi, fiind acuzat de omor din culpă.

Kerstin G. a murit de hipotermie în timpul unei sesiuni de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o fără protecție și epuizată aproape de vârf, în condiții de furtună, în primele ore ale zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el a plecat să caute ajutor.

› Vezi galeria foto ‹

Procesul a stârnit interes și dezbateri nu doar în Austria, ci și în comunitățile de alpiniști din toată lumea, potrivit BBC.

Procurorii susțin că, fiind alpinistul mai experimentat, bărbatul judecat era responsabil pentru ascensiunea lor și nu a decis să se întoarcă sau să solicite sprijin în timp util, pentru a-și salva prietena.

Identificat de presa austriacă drept Thomas P., el neagă acuzațiile, iar avocatul său, Karl Jelinek, a descris moartea femeii drept „un accident tragic”.

Tragedia s-a produs după ce cuplul și-a început ascensiunea pe vârful de 3.798 metri Grossglockner. Procurorii îl acuză pe Thomas P. că a făcut greșeli încă de la început și au publicat o listă cu nouă erori.

Se ridică întrebarea când judecata personală și asumarea riscurilor devin chestiuni de răspundere penală. Dacă alpinistul va fi găsit vinovat, acest lucru ar putea însemna „o schimbare de paradigmă pentru sporturile montane”, scrie ziarul austriac Der Standard.

Un element cheie al cazului este acuzația formulată de procurorii din Innsbruck, potrivit căreia el trebuie considerat „ghidul responsabil al ascensiunii”, întrucât, „spre deosebire de prietena sa, avea deja o vastă experiență în ture alpine de mare altitudine și planificase excursia”.

Aceștia susțin că a plecat pe munte deși prietena lui „nu mai întreprinsese niciodată o tură alpină de această lungime, dificultate și altitudine, și în pofida condițiilor dificile de iarnă”.

De asemenea, îl acuză că a pornit pe traseu cu două ore prea târziu și că nu a luat „echipament suficient”.

Tot el ar fi „permis ca prietena lui să folosească bocanci moi de snowboard, echipament nepotrivit pentru o tură de mare altitudine pe teren mixt”, spun procurorii.

Inculpatul contestă aceste afirmații. Într-o declarație, avocatul său, Kurt Jelinek, a spus că cei doi au planificat împreună ascensiunea.

„Amândoi se considerau suficient de experimentați, pregătiți corespunzător și bine echipați”, a declarat el. Ambii aveau „experiență alpină relevantă” și erau „într-o condiție fizică foarte bună”.

Odată ajunși pe munte, procurorii spun că bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă atunci când încă era posibil, din cauza vântului puternic de până la 74 km/h și a gerului. Temperatura era de minus 8 grade Celsius, iar temperatura resimțită din cauza vântului ajungea la minus 20 de grade Celsius, potrivit acestora.

Însă cei doi nu s-a întors, iar relatările despre ce s-a întâmplat apoi diferă.

Potrivit avocatului inculpatului, cei doi au ajuns într-un loc numit Frühstücksplatz la ora 13:30, pe 18 ianuarie, punct al traseului după care nu mai era posibilă întoarcerea înainte de vârf. Întrucât niciunul dintre ei nu era „epuizat, au continuat”, a spus Kurt Jelinek.

Procurorii susțin că cei doi au rămas blocați în jurul orei 20:50 și că bărbatul nu a sunat la poliție și nu a trimis semnale atunci când un elicopter al poliției a survolat zona, în jurul orei 22:50.

Avocatul iubitului afirmă că, la acel moment, clientul său și prietena lui se simțeau încă bine și nu au cerut ajutor pentru că erau aproape de vârf.

Imagini de pe webcam arată luminile lanternelor lor în timp ce urcau muntele.

Însă, la scurt timp după aceea, spune Jelinek, situația s-a schimbat dramatic. Spre „surprinderea totală” a bărbatului, femeia „a prezentat brusc semne accentuate de epuizare”.

La ora 00:35, pe 19 ianuarie, el a sunat la poliția montană. Conținutul conversației nu este clar, însă avocatul susține că a cerut ajutor și neagă că ar fi spus poliției că totul era în regulă. Poliția afirmă că ulterior și-a pus telefonul pe silențios și nu a mai răspuns la apeluri.

Kurt Jelinek spune că cei doi au reușit să ajungă într-o zonă aflată la aproximativ 40 metri sub crucea care marchează vârful Grossglockner.

Întrucât prietena inculpatului era prea epuizată pentru a se mai mișca, el a lăsat-o pentru a cere ajutor, urcând până pe vârf și coborând pe partea cealaltă, afirmă avocatul. Procurorii susțin că a părăsit-o la ora 02:00.

Silueta lui luminată de lanternă apare în imaginile webcam în timp ce cobora de pe vârf.

Procurorii afirmă că nu a folosit folii de salvare din aluminiu sau alt echipament pentru a o proteja de frig și că a așteptat până la ora 03:30 pentru a anunța serviciile de urgență.

La acel moment, cel mai probabil era deja prea târziu. Vântul puternic a făcut imposibilă intervenția unui elicopter de salvare pe timpul nopții.

Kerstin G a murit singură, în zăpadă, pe versantul înghețat al muntelui.

Postările ei de pe rețelele sociale sugerează că era o pasionată de alpinism, iar mama ei a declarat pentru presa germană că iubea drumețiile montane pe timp de noapte.

Avocatul lui Thomas P. spune că acesta este „profund îndurerat” de moartea ei. „Înainte de toate, dorește să transmită sincere condoleanțe familiei”, a declarat Jelinek.

Dacă va fi găsit vinovat, Thomas P. riscă până la trei ani de închisoare.