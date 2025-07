Incredibila poveste a unui fost asasin care s-a făcut ghid turistic în Veneția. „Încă mă simt ca unul de-al lor”

Italianul organizează tururi turistice la Veneţia unde prezintă toate obiectivele turistice unde a comis cele mai de răsunet jafuri. Sursa foto: captura instagram / @giampaolo_manca

Giampaolo Manca este un fost asasin plătit şi fost mafiot, în vârstă de 70 de ani, care a decis să treacă de partea binelui şi să îşi povestească viaţa pentru cei interesaţi, iar banii să îi doneze în scopuri caritabile.

Italianul organizează tururi turistice la Veneţia unde prezintă toate obiectivele turistice unde a comis cele mai de răsunet jafuri, asta pentru că cv-ul său este unul bogat în infracţiuni deosebit de grave.

Astfel contra unei sume de 20 de euro, mafiotul italian este dispus să le arate participanţilor locurile de unde a furat capodoperele, iar "jumătate din venituri merg către asociația Alphabeta, care ajută copiii și tinerii cu autism", a declarat acesta pentru Corriere della Sera.

Giampaolo Manca povesteşte cum a furat o operă de Bellini din biserica Sfinților Ioan și Paul de la Veneţia: "Ca să fur pictura în 1971, m-am ascuns într-un cufăr din biserică cu o zi înainte; o călugăriță aproape m-a descoperit. Am "adoptat" (n.red. furat) pânza pentru 300 de milioane de lire, comandată de un magnat englez. Valora, au spus ei, 5 miliarde. În cele din urmă, am decis să șantajăm Superintendența (n.red organism periferic al Ministerului Culturii din Italia care se ocupă cu protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural): m-au prins în timp ce toastam cu un Dom Perignon rece."

Cariera infracţională şi-a început-o la vârsta de 13 ani, când a furat barca de lux a miliardarului Aristotel Onassis, în care au fost găzduite Jackie Kennedy, Maria Callas și Marilyn Monroe, și îşi aduce aminte şi acum de furia tatălui său când a descoperit că furase "un vaporetto".

Biserica San Sebastiano îi aduce aminte de un alt episod în timp ce priveşte o fereastră: "Am încălzit-o ca să o spargem și să intrăm, și am furat picturile lui Veronese."

Fostul mafiot refuză însă să povetească crimele din trecutul său: "Mulți jurnaliști m-au contactat întrebându-mă despre sânge, despre violență. Nu am vrut să vorbesc despre asta... nu sunt amintiri frumoase. Nu vreau să fac "Gomora" și să-i învăț pe copii să devină Camorriști (n.red. mafioţi)." Singura moarte despre care vorbește este cea a banditului Silvano Maistrello, cunoscut sub numele de Kociss. "A fost ucis de poliție pe podul acela", îşi aduce aminte, "eram ca frații".

Giampaolo Manca a petrecut aproape 37 de ani în închisoare, dintre care 12 în izolare, pentru uciderea lui Massimo și Maurizio Rizzi, împușcați mortal în 1990 împreună cu Franco Padovan pe malurile râului Brenta. Şi la această vârstă îşi aduce aminte vremurile petrecute în închisoarea Santa Maria Maggiore: "Nu pot uita anii petrecuți aici, încă mă simt ca unul de-al lor." Și arată spre chilii: "De acolo îl vedeam pe fiul meu jucându-se în curtea grădiniței, şi tot de acolo am aflat că voi deveni tată." La biserica Carmini din apropiere, povestește despre botezul refuzat al fiului său nou-născut. "Știi, trecutul dvs..." i-a spus preotul. Fostul mafiot s-a dus la Patriarhul Veneției: "L-a chemat pe preot să medieze situaţia. Și știi cine a fost Patriarhul? Albino Luciani (viitorul Papă Ioan Paul I, n.d.)." Lângă biserică era un atelier de bijuterii: altă poveste. "Am luat tot aurul, 14 kilograme. A doua zi directorul era sigur că eram eu și fratele meu, dar nimeni nu ne văzuse."

Acum și-a încheiat conturile cu justiția, este liber, scrie cărți, se întâlnește cu tineri în școli și organizează tururi ale Veneției "lui" criminale. "Aici a început totul și viața mea a fost ruinată. Am fost un nume mare pentru rău, acum încerc să fiu un nume mare pentru bine sau cel puțin să transmit mesajul meu tinerilor: nu fiți ca mine", mărturiseşte acesta.

Ba chiar viaţa sa va deveni subiectul unui documentar care va apărea în cinematografele din Italia în noiembrie 2025.