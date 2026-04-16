Informații șocante despre atacurile armate din Turcia. Cei doi elevi care și-au ucis 10 colegi jucau un joc video de supraviețuire

Atac armat la un liceu din Turcia. Sursa foto: Profimedia Images

Apar noi informații şocante despre atentatele care au avut loc în ultimele zile în Turcia şi care s-au soldat cu 10 morţi şi zeci de răniţi. Copiii care le-au comis ar fi fost jucători de PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), un cunoscut joc video de supravieţuire. Sunt 150 de milioane de utilizatori adolescenți care trăiesc aproape exclusiv în universul digital al armelor și jocurilor shooter. În timp ce anchetatorii încearcă să reconstituie pas cu pas radicalizarea lor, psihologii atrag atenția că, pentru mulți tineri, trecerea de la ore întregi petrecute în joc la fantezii de violență reală se face pe un fond de izolare, frustrare și lipsă de control parental. Iar cazurile recente din Turcia, se adaugă unei liste tot mai lungi de incidente grave din lume în care agresori minori aveau în comun același „teren de antrenament virtual”.

„Da, un elev din clasa a opta, elev la școala noastră. Tatăl său este un polițist pensionat; estimăm că a luat armele acestuia. Domnule guvernator, arme, nu-i așa, nu o singură armă? Da, arme. A venit cu mai multe arme? Cinci arme, șapte încărcătoare. S-a întâmplat într-o singură sală de clasă? În două săli de clasă”, spune Mukerrem Unluer, guvernatorul din Kahramanmarș.

„În timpul anchetelor, pe calculatorul făptașului a fost găsit un document datat 11 aprilie 2026, care indica faptul că făptașul urma să comită un act major în viitorul apropiat”, a arătat și Emek Burak, jurnalist CNN Turk.

Direcţia de Securitate a Turciei a postat o informaţie cutremurătoare. Atacatorul avea la profilul de WhatsApp fotografia lui Elliot Rodger, un adolescent american care a ucis șase persoane într-un atac armat din 2014 în SUA.

Isa Aras Mersinli avea 14 ani. S-a sinucis ieri în şcoala din Kahramanmaraş după ce a tras în elevi şi profesori. 10 morţi şi zeci de răniţi. A doua şcoală din Turcia în două zile consecutive. Pe 14 aprilie, în provincia Şanliurfa, un tânăr a intrat într-o şcoală şi a tras la întâmplare. A împuşcat 16 elevi şi profesori. Au supravieţuit toţi.

Autorităţile au legat cele două atacuri şi au un punct comun: PlayerUnknown's Battlegrounds, un joc video de supravieţuire. Ambii atacatori jucau PUBG. Creat în 2017, jocul a câştigat tot mai mulţi utilizatori în pandemie. A fost interzis sau restricționat în mai multe țări din motive de securitate națională, violență sau dependență în rândul tinerilor.

Copii care şi-au ucis familiile, adolescenţi care au acceptat provocări reale în chat de la oponenţi, jucători care s-au sinucis sau părinţi asasinaţi pentru că au refuzat să le încarce copiilor portofelele virtuale pentru a putea continua jocul. Este doar o parte din istoria neagră a PUBG.

„În momentul în care vorbim despre radicalizare, adolescentul doar lipește fețe din realitate peste inamicii din joc. Și odată ce tânărul a început să creadă aceste teorii, grupul online din care îl face parte devine singura lui familie. Părinții care îl ceartă, ei nu înțeleg, nu știu, sunt spălați pe creier, prietenii vechi sunt văzuți ca fiind slabi și în acel moment tânărul se află într-o bulă”, explică Dorina Stamate, psihoterapeut.

La nivel global, PUBG are aproximativ 150 milioane de utilizatori activi, iar România urmează tendința europeană unde jocurile de tip shooter sunt preferate de aproximativ 50% dintre gameri. Echipa națională a României de PUBG Mobile a atras un record de 25.770 de spectatori simultani la Campionatul Mondial IESF 2024, indicând o bază de fani și jucători amatori de ordinul zecilor de mii la nivel local. Numai astăzi, la nivel global, acest joc se clasa pe locul 2 la numărul de accesări, cu peste 900.000 de jucători online simultan.



În Turcia se caută soluţii şi se speculează deja că varianta mobile a jocului va fi interzisă. 940 de conturi de social media a fost blocate și 93 de grupuri de Telegram au fost închise după cele două atacuri.

