Într-o țară europeană, bărbații sunt întrebați dacă sunt însărcinați înainte de a face tomografii

Pacienții cu vârste între 12 și 55 de ani, indiferent de sex, sunt întrebați dacă ar putea fi gravizi atunci când fac investigații cu raze X / foto: Getty Images

Bărbații dintr-o țară europeană sunt întrebați dacă sunt însărcinați înainte de a fi supuși tomografiilor. Pe lângă întrebările standard legate de eventuale alergii sau reacții anterioare la substanța de contrast pentru radiografie, pacienții trebuie să precizeze dacă sunt transgenderi, implicit dacă sunt gravizi.

Concret, este vorba despre pacienții dintr-un spital din nord-estul Angliei.

Potrivit The Telegraph, pacienții cu vârste între 12 și 55 de ani, indiferent de sex, sunt întrebați dacă ar putea fi gravizi atunci când fac investigații cu raze X în zona pelvisului. În unele spitale, chiar și bărbații de până la 60 de ani primesc această întrebare.

Oficialii susțin că este o procedură standard, pentru a proteja persoanele transgender care ar putea fi însărcinate.

Cadrele medicale din mai multe spitale spun, însă, că practica este stânjenitoare și îi pune în situații absurde. „E jenant să întrebi un bărbat de vârstă mijlocie, conectat la perfuzii și venit cu o urgență medicală, dacă e însărcinat”, a declarat un medic, potrivit sursei citate.

Criticile vin pe fondul unor acuzații mai ample potrivit cărora NHS

(National Health Service, adică Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie), investește resurse importante - zeci de milioane de lire sterline - în programe de diversitate și incluziune (DEI), în timp ce personalul medical se plânge de lipsuri în tratamentele de bază.

Unii angajați susțin că accentul pus pe aceste politici separă echipele și afectează îngrijirea pacienților.