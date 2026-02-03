Într-un bar din Japonia, persoanele care vor să-și dea demisia primesc băuturi gratis

Barul este ca un centru de consiliere pentru persoanele care iau în calcul schimbarea locului de muncă / sursă foto: Getty Images

Un bar din Japonia oferă băuturi gratis și consiliere profesională persoanelor care se gândesc să-și dea demisia. Managerul localului susține că aceasta este o inițiativă menită să creeze un loc unde clienții pot spune „nu-mi urăsc jobul, dar nu sunt sigur dacă este locul potrivit pentru mine permanent”.

Barul Tenshoku Sodan Bar, deschis lângă gara orașului port Yokohama, cu aproape 4 milioane de locuitori, este ca un centru de consiliere pentru persoanele care iau în calcul schimbarea locului de muncă, potrivit publicației Indian Express.

Însă, cadrul este unul mult mai relaxant și mai prietenos. Reprezentanții barului susțin că nu e nevoie de un CV detaliat sau de un costum cu cravată și sacou.

Barmanii sunt consultanți profesioniști care ajută oamenii în ceea ce privește cariera lor profesională

Este un spațiu creat pentru a încuraja conversațiile libere despre viitorul profesional, fără presiunea de a lua decizii imediate.

„Sesiunile” includ posibile răspunsuri la câteva întrebări-cheie, precum: „Ce job este potrivit pentru mine?”, „Este salariul actual corect?” sau „Când este cel mai bun moment pentru a schimba locul de muncă?”.

Surpriza vine din partea barmanilor, care nu sunt cei obișnuiți care servesc cele mai bune băuturi. Ei sunt consultanți profesioniști care ajută oamenii în ceea ce privește cariera lor profesională.

Totodată, băutura este din partea casei.

Conform unui raport, aceasta este o inițiativă luată pentru a crea un loc în care clienții pot spune „Nu-mi urăsc slujba, dar nu sunt sigur dacă este locul potrivit pentru mine pe termen lung”.

De altfel, manangerul localului consideră că este perfect normal să fii confuz și să nu știi care este următorul pas.

Programările sunt necesare și se pot face prin aplicația Line sau pe site-ul oficial al barului. Discuțiile durează, de regulă, între 60 și 90 de minute.