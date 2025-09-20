„Istoria se repetă”. Pantofii de damă de 1.100 de euro perechea, lansați de Prada, seamănă izbitor cu opincile românești

„Dacă vorbim despre asemănări între pantofi și opinca românească, aici putem observa foarte clar vârful pantofului care este foarte asemănător cu gurguiul opinicii și ca tehnică de lucru și ca și cusătură. Putem observa coloristica, această nuanță de maro, specifică opincilor românești și totodată și acele urmă de uzură care la fel se pretează și pe opincă”, a explicat Adrian David, meșter opincar.

Celebra casă de moda a prezentat o pereche de pantofi pentru femei, ce par inspiraţi, din multe puncte de vedere, din opincile românești. Asemănările sunt evidente și pentru Adrian David, un meșter care confecționează opinici tradiționale în atelierul său din Avrig.

O pereche de pantofi de damă, lansați de casa de modă Prada la prețul de 1.150 de euro, a iscat un val de controverse din cauza asemănării izbitoare cu opincile tradiționale românești. Nu este pentru prima dată când case de modă celebre folosesc elemente tradiţionale româneşti fără să specifice însă sursa de inspiraţie.

Spre deosebire de pantofii de firmă care se vând cu 1.150 de euro, opinicile românești sunt mult mai ieftine.

„Prețul este o deosebire nu o asemănare. La noi o pereche de opinci costă între 150 și 200 de lei, în medie, spre deosebire de pantofi care costă peste o mie de euro. Folclorul românesc este foarte vast și e o sursă de inspirație pentru noi, cât și pentru alte țări. Dar, cred că ar fi frumos să fie menționat că s-au inspirat din anumite zone”, a spus Adrian David.

Nu este pentru prima data când marile case de modă se inspiră din portul tradiţional românesc. Şi ia din Mărginimea Sibiului a fost plagiată, în trecut, de o firmă de moda celebră.

„Iată că istoria se repetă. Într-o oarecare măsură am putea fi tentați să credem că e așa ușor flatant pentru tot ce înseamnă artefactele din tradițiile românești. Ne amintim cu toții de celebrul caz cu acele ii. Cu toții avem de învățat din astfel de experiențe”, a spus Cosmin Călinescu, purtătorul de cuvânt al Muzeului ASTRA.

Asemănarea e izbitoare și pentru oamenii obișnuiți:

„Pare că s-au inspirat, dar cred că ar fi trebuit să fie și credite pentru asta. Cred că ar trebui să fie un motiv de mândrie. Dar, din nou, să nu fie furate ideile fără să spună de unde au fost inspiraţi.”

„Seamană chiar bine, dar sa vedem cine le incalță că un român n-ar da 1.100 de euro, mai repede dă 100 de lei pe o pereche de opinici într-o zi de sărbătoare.”

În urmă cu două luni, brandul italian a fost în centrul unui scandal, după ce artizanii indieni l-au acuzat că a copiat fără permisiune designul unor sandale tradiţionale.