Italia este disperată să-și repopuleze satele pustii și oferă chiar și 100.000 de euro celor care vor să se mute într-o casă abandonată

Pentru a popula zona, mai multe regiuni din Italia stimulente de până la 100.000 de euro în schimbul relocării, case prefabricate din lemn pentru cei sub 35 de ani, chiar și vouchere de cumpărături. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Mai multe regiuni din Italia se luptă pentru a popula satele şi localităţile depopulate, iar strategiile sunt dintre cele mai diverse şi inedite. Nu este vorba doar despre case la prețul de 1 euro, promovate chiar și în mass-media internațională, ci şi despre stimulente de până la 100.000 de euro în schimbul relocării, case prefabricate din lemn pentru cei sub 35 de ani, chiar și despre vouchere de cumpărături, relatează La Repubblica.

› Vezi galeria foto ‹

Campania din Calabria

"Scopul este stabilirea unor rădăcini durabile" se arată în anunțul a nouă orăşele istorice cu o mie de locuitori din Valea Savuto. Pentru a stopa pierderea locuitorilor, acesta și alte 88 de sate montane din Calabria au fost admise într-un program regional care oferă 5.000 de euro pentru familiile cu copii minori, angajaţii care lucrează de la distanță și pensionarii care decid să se mute. "Vă veți trezi înconjurați de munți și cer albastru", promite municipalitatea localităţii Panettieri, din provincia Cosenza. Cu toate acestea, lista cerințelor este impresionantă: sosirea dintr-un oraș cu peste 5.000 de locuitori, mutarea în termen de 90 de zile și șederea în sat timp de cel puțin cinci ani.

Ideea Toscanei

Regiunea Toscana a optat pentru o idee care este reprodusă în forme similare în toată Italia. Localitatea Radicondoli din Toscana oferă până la 20.000 de euro pentru cumpărătorii de locuințe sub 40 de ani: "La ultima cerere de propuneri", povesteşte cu mândrie primarul Francesco Guarguaglini, "au fost 22 de vânzări. După minimul istoric de 904 locuitori în 2021, am ajuns la 968." Provincia Trento își relansează, de asemenea, inițiativa, promițând până la 100.000 de euro celor care vin să locuiască într-unul dintre cele 33 de sate montane în pericol de a rămâne fără locuitori. "Îi primim pe toți, dar sper și că nimeni nu pleacă", a explicat Andrea Pollo, primarul orașului Dambel, un oraș cu 400 de locuitori din Val di Non. Până în prezent, au existat cinci solicitări din partea unor familii tinere locale care au profitat de ocazie pentru a se stabili în zonă.

"Nu e ușor să te integrezi", a mărturisit primarul. "Nouăzeci la sută lucrează în agricultură, iar noi suntem departe de toate." Cu excepția a treizeci de cereri în satul izolat Rabbi, celelalte sate nu au fost luate cu asalt. La urma urmei, oferta nu este un cadou necondiționat: beneficiarii trebuie să cumpere o casă sau să o renoveze, apoi să locuiască acolo sau să o închirieze la un preț convenit timp de zece ani. Autorităţile oferă până la 25.000 de euro pentru achiziționarea unei prime locuințe, prioritate acordându-se cuplurilor tinere.

Inițiativa din Sardinia

Unele autorităţi optează pentru propuneri mai creative. Între Orvieto și Terni, în Rezervația Biosferei UNESCO Monte Peglia, a apărut ideea unei comunități verzi. Ideea este de a oferi spații de coworking și case sustenabile din lemn, închiriate pentru doar 300 de euro, cuplurilor de treizeci de ani sau nomazilor digitali care doresc să se stabilească în zonă.

Cu cea mai scăzută rată a natalității din Italia, speranțele Sardiniei sunt în schimb concentrate pe un bonus reintrodus anul acesta: 600 de euro pe lună pentru primul copil până la vârsta de cinci ani și 400 de euro pentru al doilea, cu condiția ca persoana să decidă să se mute într-o municipalitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori pentru cel puțin cinci ani. La fel ca Ollolai, în provincia Nuoro, care, însă, s-a concentrat pe casele de 1 euro. După ce CNN a descoperit această știre, în 24 de ore primarul Francesco Columbu a primit 30.000 de solicitări de la americani interesați să trăiască experienţa italiană.

Propuneri care nu funcționează întotdeauna

Chiar și în localitatea Penne, un sat medieval din provincia Pescara, telefonul sună non-stop de zile întregi: "Sute de apeluri și 1.700 de e-mailuri într-o săptămână, majoritatea din Asia", spune primarul Gilberto Petrucci. "Ecourile internaționale ne-au copleșit." Spre deosebire de alte orașe, în acest oraș din Abruzzo, singura cerință este ca proprietatea să fie renovată în termen de trei ani, fără nicio garanție sau fără obligaţia de rămâne acolo pentru o perioadă de timp. Nu este o coincidență faptul că primele trei case au fost vândute unor familii din Marea Britanie, Olanda și Germania."Suntem un sat al vieții bune; străinii sunt atrași de peisaj și de mâncare." În localitatea Fabbriche di Vergemoli, din Toscana, municipalitatea susține că a primit peste 130 de familii din 2020. "Și am sărbătorit chiar și nașterea unui bebeluș", a declarat primarul Michele Giannini. "Beneficiul financiar a fost de două milioane de euro, aproape toți din străinătate."