Jaf la o reședință a Casei de Savoia. Au fost furate 26 de ceasuri din secolul al XVIII-lea

26 de ceasuri de buzunar din secolul al XVIII-lea, cu o valoare totală de aproximativ 150.000 de euro, au fost sustrase de la Reggia di Venaria Reale. Sursa foto: Getty Images

Furt în inima uneia dintre cele mai prestigioase reședințe ale Casei de Savoia. 26 de ceasuri de buzunar din secolul al XVIII-lea, cu o valoare totală de aproximativ 150.000 de euro, au fost sustrase de la Reggia di Venaria Reale, situată în apropierea orașului Torino. Hoții au reușit să fugă cu obiectele prețioase, în ciuda existenței unor sisteme de securitate și a prezenței paznicilor înarmați.

Ceasurile, de producţie englezească și franceză, realizate din aur și email, erau expuse într-o vitrină incasabilă, aflată în Sala de Audiențe a Ducelui de Savoia. Această încăpere este situată pe traseul de vizitare, la etajul principal (Piano Nobile), imediat după Marea Galerie proiectată de Filippo Juvarra, relatează Rainews. Este vorba despre un spațiu bogat în stucaturi, decorațiuni aurite și fresce, unul dintre cele mai sugestive decoruri din cadrul acestei reședințe baroce.

Furtul, în ciuda alarmelor și a pazei înarmate

Potrivit unei declarații a Consorțiului Reședințelor Regale de Savoia, toate sistemele de securitate erau active și funcționale în momentul furtului. Sistemul de alarmă beneficia de întreținere regulată și verificări periodice, în timp ce serviciile de pază înarmată erau asigurate de firma Allsystems.

În ciuda acestor măsuri de protecție, autorii au reușit să sustragă ceasurile și să fugă. Rămâne de stabilit cum au pătruns aceștia în incinta Palatului Regal și cum au reușit să spargă vitrina. Conform unei reconstituiri inițiale, cel puțin trei hoți, cu fețele acoperite, au comis jaful la scurt timp după ora 02:00.

Întreaga incursiune a fost, se pare, surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile sunt în prezent analizate de anchetatori. Reconstituirea cronologiei evenimentelor și a metodelor specifice utilizate în timpul jafului este încă în desfășurare.

Alarme funcționale și pază înarmată: misterul spargerii

Consorțiul Reședințelor Regale de Savoia a declarat că toate sistemele de securitate erau active și pe deplin funcționale. Sistemul de alarmă a beneficiat de mentenanță regulată și verificări periodice, în timp ce serviciile de pază înarmată erau asigurate de firma Allsystems. În ciuda acestor măsuri de protecție, autorii au reușit să comită furtul.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească modul în care intrușii au pătruns în Palatul Regal și dacă aceștia cunoșteau deja configurația încăperilor și sistemele de securitate existente.

Printre ipotezele luate în calcul se numără o incursiune prealabilă de recunoaștere efectuată de autori, precum și posibilitatea ca furtul să fi fost comis „la comandă”. Dar deocamdată acestea sunt doar piste din cadrul anchetei şi nu fapte dovedite.

O colecție donată în 2012

Ceasurile aparțin Consorțiului Reședințelor Regale de Savoia şi au făcut parte dintr-o donație efectuată în 2012 de către moștenitorii lui Giorgio Accornero. Colecția includea, de asemenea, 24 de tabachere vechi, care nu au fost sustrase în timpul furtului.

Obiectele furate sunt asigurate, însă, dincolo de valoarea lor economică, este vorba despre pierderea unor piese cu valoare istorică și artizanală, care făceau parte din patrimoniul expus publicului. Carabinierii, atât cei din cadrul comandamentului teritorial local, cât și cei din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural, investighează incidentul. Aceștia lucrează la reconstituirea succesiunii evenimentelor, la identificarea celor responsabili și la localizarea obiectelor furate. Consorțiul și-a exprimat întreaga disponibilitate de a coopera cu forțele de ordine.